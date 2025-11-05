Co za wieści ws. Ewy Pajor! Wszyscy na to czekali

Ewa Pajor z powodu kontuzji odniesionej w meczu z Atletico Madryt (6:0), w którym trafiła zresztą do siatki, musiała pauzować. Wygląda jednak na to, że z jej zdrowiem jest coraz lepiej. Dobre wieści przekazują katalońskie media.

Świetne wieści ws. zdrowia Pajor

"Minął miesiąc, od kiedy Ewa Pajor ze łzami w oczach opuściła boisko Ciudad Deportiva Alcala de Henares po mrożącym krew w żyłach upadku z Atletico Madryt. Pajor doznała kontuzji prawego kolana i Barca ogłosiła, że nie będzie grała przez cztery do sześciu tygodni. Polka robi duże postępy i w środę rozpoczęła już treningi z grupą" - poinformował kataloński dziennik "Mundo Deportivo".

Pajor z powodu kontuzji nie zagrała w trzech ostatnich meczach Barcelony. Katalonki bez polskiej napastniczki wygrały 4:0 z Romą w Lidze Mistrzyń, ale w lidze hiszpańskiej zanotowały wpadkę. Po wygranej z Granadą (2:0) poniosły sensacyjną porażkę z Realem Sociedad (0:1).

Kibice Barcelony z pewnością z niecierpliwością oczekują powrotu Polki do gry. Pajor przed kontuzją znajdowała się w wybornej formie. Od początku sezonu zdobyła osiem goli i zanotowała trzy asysty. Dość powiedzieć, że kapitanka reprezentacji Polski wciąż jest w czołówce najlepszych strzelczyń ligi.

Z dorobkiem sześciu trafień ligowych ustępuje jedynie dwóm zawodniczkom. To Claudia Pina i Edna Imade, które zdobyły po siedem goli.

Czas pokaże, czy Ewa Pajor znajdzie się w kadrze meczowej na niedzielny mecz Barcelony z Deportivo La Coruna. Trzy dni później Katalonki zagrają w Lidze Mistrzyń z Leuven.