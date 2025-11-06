Katastrofa Macieja Skorży. Znalazł się na czarnej liście

Maciej Skorża po raz pierwszy objął Urawa Red Diamonds w listopadzie 2022 roku. Szybko odniósł wielki sukces - zwyciężył w rozgrywkach azjatyckiej Ligi Mistrzów. Po niezłym sezonie ligowym - Urawa zajęła czwarte miejsce z najlepszą defensywą w rozgrywkach - Polak zrezygnował z dalszego prowadzenia drużyny z powodów osobistych.
Skorża nie spodziewał się zapewne, że nie minie rok, a znów zasiądzie na ławce Red Diamonds. Sezon 2024 był spisany już na straty, ale Skorża otrzymał prezent za wygraną Ligę Mistrzów - poprowadził swoją drużynę na Klubowych Mistrzostwach Świata. Na rok 2025 Urawa miała ambitne plany.
Jednak zaledwie dwie wygrane w pierwszych dziewięciu spotkaniach ligowych sprawiły, że los drużyny szybko stał się przesądzony. Podopieczni Macieja Skorży zanotowali tylko jedną dłuższą serię zwycięstw, Szybko odpadli też z Pucharu Cesarza Japonii. Na trzy kolejki do końca sezonu Urawa zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli, bez realnych szans na kwalifikację do rozgrywek kontynentalnych.
Tak zły przebieg sezonu sprawił, że Maciej Skorża został wybrany piątym najgorszym trenerem ligi japońskiej przez dziennikarzy portalu Footballchannel.jp. Jednym z problemów Urawy jest zła współpraca piłkarzy ofensywnych. Nie udało się wkomponować do drużyny Matheusa Savio. Brazylijczyk dołączył przed sezonem do tej drużyny z Kashiwy. W poprzednim sezonie strzelił 9 bramek i zanotował 7 asyst, ale w tym grał zauważalnie gorzej. Słabsza - zwłaszcza w porównaniu do sezonu 2023 - była też defensywa, która już teraz straciła aż dziewięć bramek więcej.
W tym niechlubnym rankingu Skorżę wyprzedzili Rikizo Matsuhashi z mającego równie wysokie ambicje FC Tokyo, Kenta Hasegawa, który z Nagoyą Grampus broni się przed spadkiem, oraz Dani Poyatos prowadzący Gambę Osaka, która spadła o 5 miejsc względem poprzedniego sezonu. Najgorszym trenerem J1 League został wybrany Toru Irie. Jego Albirex Niigata straciła szanse na utrzymanie na cztery kolejki przed końcem sezonu.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!