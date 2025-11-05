Nowy trener Legii wbija szpilkę w Iordanescu. Trafił w punkt

- Bardzo dziękuję za życzenia. Rzeczywiście zwycięstwo w czwartek byłoby bardzo trafionym prezentem. Czasu na świętowanie oczywiście nie było, bo musimy skupić się na samym meczu - uśmiechał się trener Legii Warszawa - Inaki Astiz - gdy w środę pytany był o swoje 42. urodziny i kolejny mecz swojej drużyny.

W czwartek legioniści rozegrają trzeci mecz w fazie zasadniczej Ligi Konferencji. Po porażce z Samsunsporem (0:1) i zwycięstwie z Szachtarem Donieck (2:1) drużyna Astiza o 18:45 zagra na wyjeździe ze słoweńskim NK Celje.

Zespół Alberta Riery pozostaje na razie niepokonany w tych rozgrywkach. W pierwszej kolejce NK Celje ograło u siebie AEK Ateny (3:1), a w drugiej wygrało na wyjeździe z irlandzkim Shamrock (2:0). Co ciekawe, Legia i NK Celje mogły zagrać ze sobą już latem w kwalifikacjach Ligi Europy.

Słoweńcy odpadli jednak w II rundzie po porażce w dwumeczu z AEK Larnaka, które w kolejnej rundzie wyeliminowało też Legię prowadzoną jeszcze przez Edwarda Iordanescu. - Celje gra powtarzalne rzeczy, które mają dobrze wypracowane. Przygotowaliśmy się na nich już w czasie eliminacji do Ligi Europy w trwającym sezonie. Oglądaliśmy ich mecze, analizowaliśmy. Dużo od tego czasu się nie zmieniło. Materiał na pewno nam się przydał - mówił Astiz.

Astiz: Nie będzie jedenastu zmian w składzie

- Oglądaliśmy kilka ich meczów. Myślę, że ich styl gry jest jasny: w obronie są bardzo agresywni, chcą jak najszybciej odzyskać piłkę i jak najszybciej przenieść ją pod bramkę przeciwnika. W ataku mają wiele jakości, mają zawodników, którzy potrafią grać piłką i kombinacyjnie. NK Celje potrafi też grać bezpośrednio, a ich napastnik - Franko Kovacević - ma bardzo dobry moment w tym sezonie - dodał Hiszpan, wspominając o liderze NK Celje. Kovacević w 22. występach zdobył już 25 bramek!

Na konferencji prasowej, na której pojawiło się zaledwie około 20 osób, spytaliśmy też Astiza, czy w ciągu kilku dni prowadzenia Legii zdążył przygotować coś, czym zaskoczy czwartkowego przeciwnika. - Czuję, że jesteśmy dobrze przygotowani. Wiemy, jak chcemy grać, jak chcemy się zaprezentować. Boisko wszystko zweryfikuje, ale jestem pozytywnie nastawiony. Drużyna jest skupiona i rozumie, co chcemy robić. Każdy mecz w Europie jest trudny, jutro będzie podobnie. Legia nie raz pokazała, że potrafi grać w takich spotkaniach. Zrobimy wszystko, aby jutro było ponownie. Do Warszawy chcemy wracać ze zwycięstwem - mówił Hiszpan.

Na jaki skład postawi Astiz? O to też spytaliśmy Hiszpana, nawiązując do licznych zmian w składzie, jakich w środku tygodnia potrafił dokonywać Iordanescu. - Każdy zawodnik ma być przygotowany do każdego meczu. Każdy musi dawać z siebie 100 proc., aby mieć satysfakcję przede wszystkim dla siebie. Wybór składu jest najtrudniejszą rzeczą, ale taka jest rola trenera. Razem z moim sztabem czujemy, że być może brakowało nam trochę stabilizacji. W czwartek możemy spodziewać się zmian, ale na pewno nie jedenastu - podsumował Astiz.

Mecz NK Celje - Legia Warszawa w czwartek o 18:45. Relacja na żywo na Sport.pl.