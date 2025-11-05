Budują nowy stadion. Perełka całego regionu za ok. 437 mln zł

Obecnie największy stadion w Ostrawie pamięta jeszcze lata 30. XX wieku. Obiekt oczywiście od tego czasu był modernizowany - po raz ostatni w latach 2012-2015 - ale i tak daleko mu do tego, żeby został nazwany "nowoczesnym". Piętnastotysięcznik jest piątym co do wielkości stadionem w Czechach, swoje mecze rozgrywa tam Banik Ostrawa.
Tylko że już za kilka lat Banik przeniesie się na nowy obiekt. Ostrawa podjęła już decyzję o wybudowaniu stadionu - ma on powstać do 2031 roku - i poznaliśmy właśnie zwycięski projekt. Robi wrażenie!
- Zwycięską propozycję wybraliśmy jednogłośnie. Odzwierciedla ona kluczowe priorytety określone przez miasto. Elegancka forma architektoniczna charakteryzuje się prostotą i zwartością, szanuje silną tożsamość miejsca i harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Projekt ma szansę stać się nowym symbolem Ostrawy, służącym zarówno piłce nożnej, jak i szerszej publiczności - powiedział Jan Dohnal, burmistrz Ostrawy.
Polityk zaznaczył też, że zwycięski koncept stworzyło studio architektoniczne, które odpowiadało m.in. za renowację Santiago Bernabeu i projekty stadionów w La Paz oraz Dubaju.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Czesi rozpoczną budowę nowego stadionu w 2029 roku. Nowy stadion ma mieć ok. 20 000 miejsc - obecnie największy w Czechach obiekt to stadion Slavii Praga, który mieści 20 232 kibiców.
Miasto szacuje, że na budowę wyda ok. 2,5 miliarda koron czeskich - to 437 milionów złotych.
Stadion powstanie na Bazalach - obok miejsca, gdzie w przeszłości znajdował się stary stadion Banika Ostrawa. Wybudowany w latach 50. obiekt po przebudowie służy akademii piłkarskiej.
