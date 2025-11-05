Budują nowy stadion. Perełka całego regionu za ok. 437 mln zł

Obecnie największy stadion w Ostrawie pamięta jeszcze lata 30. XX wieku. Obiekt oczywiście od tego czasu był modernizowany - po raz ostatni w latach 2012-2015 - ale i tak daleko mu do tego, żeby został nazwany "nowoczesnym". Piętnastotysięcznik jest piątym co do wielkości stadionem w Czechach, swoje mecze rozgrywa tam Banik Ostrawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Młodzi piłkarze zdobywają Wisłę "Nie dzieje się to bez przyczyny"

Czesi zbudują nowy stadion. Perełka

Tylko że już za kilka lat Banik przeniesie się na nowy obiekt. Ostrawa podjęła już decyzję o wybudowaniu stadionu - ma on powstać do 2031 roku - i poznaliśmy właśnie zwycięski projekt. Robi wrażenie!

- Zwycięską propozycję wybraliśmy jednogłośnie. Odzwierciedla ona kluczowe priorytety określone przez miasto. Elegancka forma architektoniczna charakteryzuje się prostotą i zwartością, szanuje silną tożsamość miejsca i harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz. Projekt ma szansę stać się nowym symbolem Ostrawy, służącym zarówno piłce nożnej, jak i szerszej publiczności - powiedział Jan Dohnal, burmistrz Ostrawy.

Polityk zaznaczył też, że zwycięski koncept stworzyło studio architektoniczne, które odpowiadało m.in. za renowację Santiago Bernabeu i projekty stadionów w La Paz oraz Dubaju.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Czesi rozpoczną budowę nowego stadionu w 2029 roku. Nowy stadion ma mieć ok. 20 000 miejsc - obecnie największy w Czechach obiekt to stadion Slavii Praga, który mieści 20 232 kibiców.

Miasto szacuje, że na budowę wyda ok. 2,5 miliarda koron czeskich - to 437 milionów złotych.

Stadion powstanie na Bazalach - obok miejsca, gdzie w przeszłości znajdował się stary stadion Banika Ostrawa. Wybudowany w latach 50. obiekt po przebudowie służy akademii piłkarskiej.