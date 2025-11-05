Robert Lewandowski odgrywa w Barcelonie coraz mniejszą rolę. Wiek, kontuzje, nieco słabsza forma sportowa... Nic dziwnego więc, że bardzo dużo mówi się o tym, że wygasająca w czerwcu 2026 roku umowa 37-latka nie zostanie przedłużona.

Kwestie związane z ewentualnym odejściem z Barcelony nie są jednak obiektem zainteresowania Lewandowskiego. "Najważniejsze będzie to, jak będę się czuł po zakończeniu sezonu" - stwierdził na konferencji prasowej przed zbliżającym się spotkaniem Ligi Mistrzów. W podobnym tonie wypowiadał się dyrektor sportowy katalońskiego klubu, Deco. Obie strony dają sobie więc czas na podjęcie decyzji.

Lewandowski jest jednak łączony z kolejnymi drużynami. A to AC Milan, a to Inter Miami, wymieniany był też kierunek saudyjski - choć zdaniem Bojana Krkicia, gdyby 37-latek chciałby przyjąć tak nieziemską ofertę, zrobiłby to już przed rokiem. W rozmowie z Bruno Alemanym z hiszpańskiego radia SER został wymieniony jeszcze jeden ciekawy kierunek potencjalnego transferu.

Ten trener uwielbia "Lewego"

"Jest taki trener w lidze, który go uwielbia. Przed odejściem Lewandowskiego na emeryturę z pewnością spróbuje namówić go do gry w jego drużynie. Nazywa się Diego Simeone" - stwierdził Alemany. Argentyńczyk uwielbia Polaka, co niejednokrotnie podkreślał. "Podziwiam piłkarzy z taką wytrwałością, ciągłością, pracowitością" - stwierdził trener Atletico Madryt pół roku temu.

Alemany przywołuje też spotkanie Atletico z Barceloną z zeszłego sezonu. Podopieczni Simeone prowadzili 2:0 po bramce Sorlotha w 70. minucie. Chwilę później Lewandowski strzelił cudowną bramkę, a Duma Katalonii ostatecznie zwyciężyli 4:2. Zdaniem dziennikarza, Simeone niejednokrotnie podkreślał, że bez bramki Polaka, Barcelona nie byłaby w stanie odwrócić losów spotkania.

Robert Lewandowski wyleczył kontuzję mięśnia dwugłowego uda, której nabawił się w trakcie meczu reprezentacji Polski z Litwą. Wrócił na boisko w ligowej potyczce z Elche, a teraz może wystąpić w Lidze Mistrzów. Rywalem FC Barcelony będzie Club Brugge, a spotkanie rozpocznie się w środę, 5 listopada o godzinie 21:00.