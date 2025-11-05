Wielokrotny reprezentant Polski większość seniorskiej kariery spędził we Włoszech. Po sześciu latach w Hellasie Verona (wcześniej występował też w Palermo) opuścił jednak Serie A. Od tamtego czasu Dawidowicz szukał nowego klubu i kiedy wydawało się, że dopiął swego, bo podpisał kontrakt w Al-Hazem, jego przygoda w Arabii Saudyjskiej okazała się bardzo krótka. Ze względów rodzinnych Polak zdecydował, że nie chce mieszkać na Bliskim Wschodzie i rozwiązał umowę.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

To tam zagra Dawidowicz? To byłaby sensacja

Niedawno mówiło się, że Polak ma dość wysokie oczekiwania co do nowego pracodawcy i mimo wielu ofert nie zgodzi się na występy w Serie B. Dawidowiczowi podobno zależy na grze w lepszej lidze, najlepiej z TOP 5 Europy. Być może jednak wkrótce zmieni zdanie. Jak donosi brazylijskie "RTI Esporte": jego usługami jest zainteresowane Flamengo.

ZOBACZ TEŻ: Cash prawie strzelił Liverpoolowi. Tak docenili go Anglicy

Wielokrotny mistrz Brazylii w czerwcu grał w Klubowych Mistrzostwach Świata, a w trwającym sezonie też prezentuje wysoką formę. Zajmuje 2. miejsce w ligowej tabeli, z tylko jednym punktem straty do Palmeiras. Ma jednak pewne braki w formacji defensywnej. Te właśnie mógłby uzupełnić Dawidowicz, który jest jednym z rozpatrywanych przez Brazylijczyków.

"Zatrudnienie tego obrońcy oznaczałoby niskie koszty poniesione przez Flamengo" - twierdzi "RTI Esporte". Warto podkreślić, że sezon w lidze brazylijskiej trwa od marca do grudnia i Dawidowicz nie dołączyłby do ekipy prowadzonej przez Filipe Luisa przed jego końcem. Pytanie, czy taka opcja i konieczność czekania na kontrakt prawdopodobnie jeszcze kilka tygodni, odpowiadałaby Polakowi, który w kadrze wystąpił dotychczas w 17 meczach.