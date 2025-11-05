Hajto się nie certolił. Poszło o Legię. "Niech się zastanowi, czy nie pomylił zawodu"

Legia Warszawa ma za sobą fatalny okres. Zaczęło się od niezrozumiałej decyzji Edwarda Iordanescu, który wymienił większość składu na mecz z Samsunsporem. Następnie warszawski klub poległ zarówno z Górnikiem Zabrze, jak i Zagłębiem Lubin. Nieco poprawiła nastrój wygrana z Szachtarem Donieck, natomiast tylko na chwilę. Po odpadnięciu z Pucharu Polski po przegranej z Pogonią Szczecin Iordanescu zrezygnował z funkcji trenera. Jego tymczasowym następcą został Inaki Astiz, który zadebiutował w nowej roli w ostatnim ligowym starciu z Widzewem Łódź.

Hajto skrytykował trenera Legii. "Niech się zastanowi, czy nie pomylił zawodu"

Tomasz Hajto skrytykował Astiza, który nie jest przekonany, gdzie powinien wystawiać Kacpra Urbańskiego. - Jeżeli jest trener, który mówi, że musi się zastanowić, co zrobić z Urbańskim, to niech się zastanowi, czy nie pomylił zawodu - rzucił boleśnie Tomasz Hajto. Dodał, że Legia nie ma prawa obawiać się absolutnie nikogo.

- Te wszystkie zespołu są w zasięgu - przyznał. - Legia ma niesamowite doświadczenie w pucharach. Może słabiej grać w lidze, podobnie jak Bayern, a w Lidze Mistrzów jest w stanie ograć każdego, jak ma dobry dzień. I tak samo z Legią. Pytanie, jak drużyna się poskłada. (...) (Mam nadzieję, że - red.) Astiz będzie rozsądny. Jeśli chce coś wygrać, to taki Urbański musi grać. Musisz mieć ludzi, którzy mogą kogoś obsłużyć. A ten chłopak może - tłumaczył w programie "Polsat Futbol Cast".

Hajto wyznał, co musi się stać, by Urbański osiągnął szczytową formę. - On potrzebuje tylko trochę wiary. Jak to dostanie, to będzie najlepszym pomocnikiem w lidze - oznajmił. - Jeśli (Astiz - red.) będzie go jednak cały czas deptał, albo zabierał mu tę pewność siebie, to jak on ma dobrze grać w piłkę? Każdy tego potrzebuje, doświadczony piłkarz też - przekazał.

Spotkanie NK Celje - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek 6 listopada. Początek o godz. 18:45.