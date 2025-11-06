Barcelona chciała wydać na niego fortunę. Oto co teraz robi "afrykański Xavi"

Był rok 2016, kiedy FC Barcelona była zainteresowana pozyskaniem Jeana Michaela Seriego, który miał za sobą znakomity sezon w barwach OGC Nice. Strzelił wówczas siedem goli i zanotował 10 asyst, co było nietypowy bilansem jak na defensywnego pomocnika. "'Afrykański Xavi' otrzymał rekomendację od samego legendarnego Katalończyka, którego przypominał stylem gry" - przekazał portal fcbarca.com. - Nie jestem przyzwyczajony do oglądania tak wielkiego talentu w środku pola. Krótkie podania, długie podania, inteligencja taktyczna, strzał z dystansu, osobowość, organizacja gry - zachwycał się pomocnik.
Kariera Jeana Michaela Seriego nie potoczyła się jednak zgodnie z planem. Choć w 2017 roku Fulham FC wykupiło go z OGC Nice za 30 mln euro, to nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Potem występował jeszcze w Galatasaray, Girondins Bordeaux, Hull City oraz saudyjskiego Al-Orobah. Niedawno doznał kontuzji stawu skokowego, która wykluczyła go niemalże z całego sezonu i rozegrał dla zespołu zaledwie sześć meczów.
Dwa miesiące temu zakontraktowanie go ogłosiło słoweńskie NK Maribor. W ubiegłą sobotę udało mu się nawet zadebiutować w nowych barwach. Iworyjczyk pojawił się na murawie w 77. minucie spotkania z ówczesnym wiceliderem tabeli zespołem Bravo. Portal Sofascore ocenił go na 6,4. Miał 10 kontaktów z piłką, sześć celnych podań (100 proc.), zanotował trzy interwencje oraz po jednym dryblingu i odbiorze. Parę minut wcześniej na boisko wszedł też Karol Borys.
Seri zaznaczył, że nie zamierza jeszcze przechodzić na sportową emeryturę. "Szczerze mówiąc, nie myślę o wszystkim, co zrobiłem w przeszłości. Powiedziałbym raczej, że zaczynam karierę teraz. Jestem jeszcze młody, jeśli chodzi o styl życia, ale także jeśli chodzi o piłkę nożną, mam w sobie mnóstwo pasji. Nie ma znaczenia, gdzie jestem w danym momencie kariery. Teraz jestem w Mariborze i zaczynam tu nową drogę, z wielkimi ambicjami" - oznajmił po podpisaniu kontraktu.
NK Maribor zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ligi słoweńskiej z dorobkiem 26 punktów. Do liderującego NK Celje traci dziewięć pkt, natomiast ma dwa przewagi nad trzecim Bravo. Najbliższe spotkanie rozegra w sobotę 8 listopada, kiedy zmierzy się na wyjeździe z drużyną Radomlje.
