Grożą atakiem na polskich fanów przed meczem w LK. Macedończycy reagują

Jagiellonia Białystok przeżywa ostatnio dość bolesny okres. Nie dość, że najpierw poległa w meczu z Górnikiem Zabrze, podczas którego doszło do katastrofalnego błędu sędziego Bartosza Frankowskiego, to nie udało się również pokonać na własnym stadionie Rakowa Częstochowa. Podczas tego starcia znów było ciekawie. Sędzia Paweł Raczkowski przerwał mecz na 10 minut, kiedy zobaczył na trybunach transparent atakujący jego kolegę po fachu.

Macedończycy reagują na groźby wobec polskich fanów. "Policja ma doświadczenie"

Portal WP SportoweFakty zdradził w środę, że w Macedonii Północnej wzmożono środki bezpieczeństwa przed przyjazdem Jagiellonii Białystok na mecz ze Skendiją Tetowo w Lidze Konferencji. "Policja w Skopje obawia się ataków ze strony miejscowych grup kibicowskich" - przekazano. Powodem miało być wywieszenie banerów negatywnie nawiązującymi do kwestii niepodległości Kosowa i samych muzułmanów podczas spotkania II rundy eliminacji LK z FK Novi Pazar (3:1).

Poza dodatkową ochroną w dniu meczu "większe zabezpieczenie" ma objąć drogę od hali przylotów na obiekt w Skopje, która liczy około 25 kilometrów. Rzekomo spodziewanych jest ok. 300 osób z Polski, z których zdecydowana większość ma zająć specjalnie wydzielony sektor gości. "Fani zespołu z Podlasia mają przybyć do Skopje m.in. wyczarterowanym w tym celu samolotem. Będzie to najbardziej zagorzała grupa, której obecność ma zostać zabezpieczona w szczególny sposób" - czytamy.

Dziennikarz Branko Ilievski uspokaja jednak, że nie ma powodu do niepokoju. - Skendija ma fanatyków i zwykłych lojalnych kibiców, lecz z ich strony nie powinno być poważnego ryzyka dla polskich fanów - przyznał w rozmowie z portalem.

- Niektóre części Skopje są zdominowane przez ludność albańską, ale pozostają przyjazne dla turystów i fanów. O ile oczywiście wszyscy szanują zasady, a środki bezpieczeństwa są odpowiednio zorganizowane. Policja ma doświadczenie z innych meczów na wysokim poziomie, więc wszystko powinno być w porządku - zaznaczył.

Spotkanie Skendija - Jagiellonia odbędzie się w czwartek 6 listopada. Początek o godz. 21.