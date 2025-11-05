Niesamowite, co Flick powiedział o Lewandowskim. Trafił w samo sedno

Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji mięśniowej, dostał kilka minut w niedzielnym meczu FC Barcelony z Elche (3:1). "Blaugrana" pokonała beniaminka La Ligi, choć nie było to dla niej łatwe zwycięstwo. Ale najważniejsze dla niej, że odgryzła się po porażce w El Clasico. W środowy wieczór Barcelona zagra z wicemistrzem Belgii. Polscy kibice mają nadzieję, że tym razem więcej minut dostanie Lewandowski.

Flick zachwyca się Lewandowskim

Polski napastnik cały czas ma uznanie w Barcelonie, a przyjście Hansiego Flicka pozwoliło mu w zeszłym sezonie przeżyć drugą młodość. Zdecydowanie współpraca Lewandowskim z niemieckim trenerem owocuje, co było widać już w Bayernie Monachium. Za kadencji Flicka Lewandowski był w najlepszej formie. Sięgnął po wymarzoną Ligę Mistrzów, pobił rekord bramek Gerda Muellera w jednym sezonie Bundesligi, otarł się o Złotą Piłkę i dostał dwa lata z rzędu nagrodę dla najlepszego piłkarza roku FIFA.

Obaj cieszą się z tego, że los dał im szansę kontynuować współpracę w Barcelonie. Na koniec konferencji prasowej przed meczem z Clubem Brugge Flick zdobył się na szczere wyznanie nt. Lewandowskiego. Nie ukrywał, że jest zachwycony możliwością prowadzenia Polaka. Nigdy nie pracował z piłkarzem prezentującym taką klasę. Bardzo cieszy się z jego powrotu do zdrowia.

- Odkąd jestem trenerem, nie miałem bardziej profesjonalnego zawodnika niż Robert Lewandowski, który wrócił po kontuzji wcześniej, niż się spodziewałem. Nie wiem, co ma w swoim DNA - wyznał Flick. Wymowne było spojrzenie Lewandowskiego na Flicka podczas tej wypowiedzi. Oddawało więcej niż tysiąc słów.

Profesjonalizm Lewandowskiego może mieć też wpływ na młodszych graczy. Ci od początku jego przygody z Barceloną proszą o porady, wskazówki dotyczące treningu, gry czy przygotowania. Ferran Torres rozwinął się na pozycji napastnika właśnie dzięki Polakowi. Flick zdaje sobie sprawę, że Lewandowski jest bardzo cenny w szatni dla młodszej grupy.

- Potrzebujemy również młodych zawodników, aby osiągnęli swój najlepszy poziom. Naprawdę kocham ten klub i tych zawodników, jestem bardzo szczęśliwy w tym klubie i w tym mieście, dlatego dam z siebie wszystko - dodał.

Mecz Club Brugge - FC Barcelona dziś o godzinie 21:00.