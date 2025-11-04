Ukraińcy wściekli po tym, co zrobiła UEFA. "Rzuca kłody pod nogi"

Reprezentacja Ukrainy w listopadzie rozegra dwa ostatnie mecze w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. 13 listopada spotka się na wyjeździe z Francją, a trzy dni później w Warszawie podejmie Islandię. Zdaniem ukraińskich mediów na oba spotkania piłkarze wybiegną już w nowych kompletach strojów. Wokół nich już rozpętała się medialna burza.

Ukraińcy chcieli tego na koszulkach. UEFA powiedziała: "stop"

Jak poinformował tamtejszy dziennikarz Viktor Vatsko jednym z ich istotniejszych elementów miało być hasło: "Ukraina ponad wszystko". Napis w pierwotnym projekcie firmy Adidas widniał z tyłu koszulki tuż pod kołnierzykiem. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się jednak UEFA, która uznała hasło za polityczne.

Wiadomość spotkała się z ogromnym oburzeniem ukraińskich mediów. - UEFA wydała skandaliczne oświadczenie - stwierdził portal sport.ua, który zauważył, że na jego używanie wcześniej pozwoliła FIFA. - Pojawiło się ono już na strojach młodzieżowej reprezentacji. UAF (Ukraiński Związek Piłki Nożnej - red.) planuje osiągnąć porozumienie z UEFA w tej sprawie - możemy przeczytać.

Ukraińcy źli na decyzję UEFA. "Kłody pod nogi"

Tego typu głosów jest więcej. Serwis ua-football.com stwierdził nawet w tytule, że: "UEFA ponownie rzuca kłody pod nogi". Z kolei sportnews.24tv.ua napisał o "gorącym skandalu". Jego dziennikarze wspominali zresztą, że to nie pierwszy taki przypadek. - W 2021 roku nasza drużyna zaprezentowała koszulkę z mapą Ukrainy i hasłami "Chwała Ukrainie" i "Chwała Bohaterom". Wywołało to histerię wśród Rosjan, a UEFA uległa terrorystycznemu państwu. Ostatecznie mapa Ukrainy pozostała na koszulce, ale hasło "Chwała Bohaterom" musiało zostać schowane - przypomnieli.

Serwis wskazywał, że hasło: "Ukraina ponad wszystko" jest: "często używane w walce o niepodległość kraju". Bywa jednak wykorzystywane również przez tamtejszych nacjonalistów. Jeżeli UEFA nie zmieni zdania, we wspomnianym miejscu na koszulkach zobaczymy jedynie napis: "Ukraina".