David Beckham wyróżniony przez samego króla. "Nie mógłbym być bardziej dumny"

Starszym kibicom nie trzeba przypominać kim był David Beckham. Na przełomie wieków należał do grona najwybitniejszych zawodników, który w barwach Manchesteru United zdobył sześć tytułów mistrza Anglii, wygrywał Ligę Mistrzów i Puchar Interkontynentalny. Na początku XXI wieku przeniósł się do Realu Madryt, a następnie kontynuował karierę w LA Galaxy, Milanie i Paris Saint-Germain. Stał się ikoną - piłki, ale także świata show-biznesu. Jego nazwisko było synonimem międzynarodowej gwiazdy. Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że Beckham był jednym z największych sportowych ambasadorów dla całego Zjednoczonego Królestwa. Po latach został doceniony.
Mówiąc po latach, mamy na myśli wtorek 4 listopada 2025 roku. Ta data z pewnością zapisze się w życiu Beckhama złotymi zgłoskami. Były kapitan reprezentacji Anglii wraz ze swoją żoną Victorią - słynną piosenkarką - pojawił się na zamku Windsor. Tam podczas podniosłej uroczystości został uhonorowany przez króla Karola III tytułem szlacheckim.
- Nie mógłbym być bardziej dumny. Ludzie wiedzą, jakim jestem patriotą - kocham swój kraj. Zawsze mówiłem, jak ważna dla mojej rodziny jest monarchia - powiedział Beckham cytowany przez BBC.
To samo źródło wprost pisze o zasługach wybitnego piłkarza. "Wpływ Beckhama wykracza daleko poza boisko. Urodzony we wschodnim Londynie, odegrał istotną rolę w zapewnieniu Londynowi możliwości organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. Od 2005 r. współpracuje z organizacją humanitarną UNICEF, a w 2015 r. utworzono fundusz na jego cześć, aby uczcić trwającą już dekadę współpracę między tymi organizacjami" - czytamy.
Beckham w 2024 roku został także ambasadorem Fundacji Króla, wspierając program edukacyjny króla Karola i jego wysiłki na rzecz zapewnienia młodym ludziom lepszego zrozumienia przyrody. Dziś głównymi zajęciami sportowymi Beckhama jest zarządzanie. 50-latek to współwłaściciel Interu Miami i Salford City.
Beckham to nie pierwszy brytyjski sportowiec odznaczony tytułem szlacheckim. Przed laty tytuł "sir" otrzymali między innymi trenerzy piłki nożnej: Matt Busby (1968) i Alex Ferguson (1999), biegacz Mo Farah (2016), tenisista Andy Murray (2019), czy kierowca wyścigowy Lewis Hamilton (2021).
