Są nowe informacje ws. Garcii. Wiadomo co dalej ze Szczęsnym!

Wojciech Szczęsny w katalońskich mediach opisany został jako "idealny rezerwowy bramkarz". Stanął na wysokości zadania w zeszłym sezonie, po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Od kilku tygodni przyszło mu znów wychodzić na boisko - i niezmiennie zbiera za swoją grę wiele pochwał. Tym razem uraz odniósł Joan Garcia. We wrześniu przeszedł operację kolana, a jego powrót do pełnej sprawności jest coraz bliżej.

O powrocie Joana Garcii do zajęć na boisku informowaliśmy w zeszłym tygodniu. Choć Hiszpan rzeczywiście wraca do zdrowia w tempie szybszym niż pierwotnie zapowiadano, nie uczestniczy jeszcze w treningach z całą drużyną.

Jak podaje Mundo Deportivo, Garcia już trenuje w centrum im. Tito Vilanovy. Wciąż jednak są to zajęcia indywidualne, prowadzone przez trenera przygotowania fizycznego Barcelony, Pepe Conde. Odbywają się one przed treningiem pierwszej drużyny. Celem jest rzecz jasna jak najszybszy powrót do składu.

Na to jednak Garcia musi jeszcze chwilę poczekać. Z racji, że jeszcze nie wrócił do treningów z całym zespołem, 24-latek nie został powołany do szerokiego składu na środowe spotkanie Ligi Mistrzów przeciwko Club Brugge. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 21:00, a już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Poza wspomnianym pojedynkiem w LM, Barcelona rozegra jeszcze tylko jeden mecz ligowy przed najbliższą przerwą reprezentacyjną. W niedzielę, 9 listopada Duma Katalonii zmierzy się na wyjeździe z Celtą Vigo. Zdaniem dziennikarzy Mundo Deportivo, w tym spotkaniu bronić wciąż powinien Wojciech Szczęsny. Powrót Joana Garcii planowany jest na kolejne spotkanie ligowe - 22 listopada rywalem Barcy będzie Athletic Bilbao.