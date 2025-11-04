Dogadali się! Lewandowski podpisał umowę ze światowym gigantem

Reprezentacja Polski cały czas walczy o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Zespół Jana Urbana aktualnie zajmuje drugie miejsce w grupie G z 13 punktami i ma spore szanse na to, by znaleźć się w barażach, które odbędą się w marcu przyszłego roku. Niewykluczone, że to będzie ostatni wielki turniej z udziałem Roberta Lewandowskiego w karierze reprezentacyjnej. Jeżeli Polsce nie uda się awansować, to Lewandowski na pewno się w tym turnieju znajdzie. Przynajmniej z marketingowego punktu widzenia.

Światowy gigant podpisał umowę z Lewandowskim. Polak wyjątkowym ambasadorem

Mateusz Oleksy, dyrektor generalny Visa na Polskę ogłosił, że nowym ambasadorem tej firmy został Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony będzie ambasadorem Visa przy okazji przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.

"Determinacja, ciężka praca i wiara w siebie w połączeniu z wpływem na społeczność - oto cechy sportowca idealnie dopasowanego do wartości Visa. Robert jest tego doskonałym przykładem. Robercie, witamy! Inspirujmy przyszłe pokolenia, promujmy równość szans i udowadniajmy, że sport ma moc zmieniania świata" - napisał Oleksy na LinkedInie.

Warto przy okazji dodać, że od 2023 r. ambasadorką Visa jest Iga Świątek. "Dlatego też tak inspirujące jest dla mnie to, że Visa połączyła dwójkę z największych współczesnych polskich sportowców. Naprawdę podziwiam ich determinację, konsekwencję i umiejętność przełamywania barier. Są to te same cechy, które cenię w mojej codziennej pracy w Visa - organizacji, która nieustannie się rozwija, mierzy wysoko i przekracza własne ograniczenia" - dodał Oleksy.

Warto dodać, że Visa jest globalnym partnerem FIFA od 2007 r., a także jest partnerem igrzysk olimpijskich i paralimpijskich, piłki nożnej kobiet w UEFA, ligi NFL oraz zespołów Oracle Red Bull Racing i Formula One Visa Cash App RB w Formule 1.

Visa jest zatem kolejnym sponsorem, z którym Lewandowski rozpoczął współpracę. Na liście sponsorów Lewandowskiego jest m.in. Storm, Witt Isotonic Drink, Lotto czy Gillette.

Lewandowski wrócił do gry po tym, jak naderwał mięsień dwugłowy uda podczas październikowego zgrupowania reprezentacji Polski. Polak wszedł na boisko w 74. minucie meczu między Barceloną a Elche (3:1). Bardzo prawdopodobne jest, że Lewandowski będzie na tyle zdrowy, że otrzyma powołanie na listopadowe zgrupowanie Biało-Czerwonych, kiedy to odbędą się mecze z Holandią (14.11) i Maltą (17.11).