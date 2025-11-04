Znany piłkarz stanie przed sądem. Grozi mu do 15 lat więzienia

Toulouse (2010-2016), Sevilla (2016-2019), AS Monaco (2019-2024), Sepahan (2025), Sakaryaspor (2025-2026) - to kluby, w których w trakcie swojej kariery grał Wissam Ben Yedder. W barwach Monaco Francuz występował w jednym składzie z Kamilem Glikiem, a jego klubowym kolegą w Tuluzie był Dominik Furman. Ostatnio o Ben Yedderze jest głośno ze względu na jego problemy z prawem. Ben Yedder dostał zarzuty o oszukiwanie hiszpańskiego fiskusa w latach 2016-2019, a także jego żona miała twierdzić w 2023 r., że piłkarz znęcał się nad nią psychicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Feio trenerem Radomiaka. Żelazny: To bardzo trudny człowiek. Co się wydarzyło w Dunkierce?

Francuski napastnik stanie przed sądem. Taka grozi mu kara

W 2023 r. Ben Yedder i jego brat Sabri zostali oskarżeni o gwałt i napaść seksualną przez dwie kobiety. Były gracz Monaco trafił do aresztu, ale wyszedł z niego po zapłaceniu kaucji w wysokości 900 tys. euro.

Teraz dziennik "L'Equipe" podał, że mężczyźni staną przed sądem po tym, jak w poniedziałek został wydany nakaz aresztowania. "Proces odbędzie się przed sądem karnym, a na tym etapie bracia Ben Yedder są uznawani za niewinnych" - czytamy w artykule. Ben Yedderom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Francuscy dziennikarze piszą szerzej też o całej sytuacji. Wszystko zaczęło się w lipcu 2023 r., gdy bracia Ben Yedder poznali dwie stażystki hotelowe na plaży w Saint-Laurent-du-Var. Ich wersje są rozbieżne. Kobiety zgodziły się pójść wieczorem z mężczyznami, bo myślały, że spędzą wieczór na plaży. Ben Yedder jednak zwabił kobiety do mieszkania pod pretekstem zabrania jednej z rzeczy. "Kobiety zeznały policji, że w tym czasie były zmuszane do seksu" - pisze "L'Equipe".

"Młode kobiety zostały rozdzielone i ogarnął je strach oraz lęk przed niebezpieczeństwem. Kiedy jedna z nich odmówiła stosunku waginalnego po kontakcie oralnym, to Ben Yedder rzekomo wpadł w taką furię, że rozbił szklankę na tarasie. Istnieją wystarczające dowody, by stwierdzić, że oskarżeni stosowali wobec pokrzywdzonych przymus" - piszą francuscy dziennikarze.

Zobacz też: Boniek nie wytrzymał. Tak nazwał to, co robi Wieczysta Kraków

"L'Equipe" dodaje, że Ben Yedder przyznał się podczas przesłuchania w areszcie, że wybuchł gniewem, by kobieta zgodziła się na pełny stosunek, ale po kilku próbach i odmowie z tego zrezygnował. Bracia Ben Yedder zaprzeczają stawianym im zarzutom, a Wissam zamierza odwołać się od aktu oskarżenia.