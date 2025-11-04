Pajor z najbardziej prestiżową nagrodą! Na scenie zaskoczyła wszystkich

W miniony poniedziałek miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla piłkarek - Europejska Gala Piłki Nożnej Kobiet, na którą przybyły gwiazdy żeńskiego futbolu. Wręczono na niej aż dziewięć nagród, a cztery z nich trafiły do piłkarek FC Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki o Ewie Pajor: Jest wspaniała, ale nie zapominajmy o reszcie zawodniczek

Ewa Pajor otrzymała prestiżową nagrodę

Jedną z wyróżnionych została Ewa Pajor, która triumfowała w kat. dla najlepszej piłkarki w Europie (MVP Gali). Przypomnijmy, że Polka trafiła do Dumy Katalonii w ubiegłym sezonie i od razu została królową strzelczyń Ligi F z 25 trafieniami na koncie. W sumie Polka dla klubu i reprezentacji strzeliła 48 goli w 59 meczach i dołożyła do tego 16 asyst.

"Polska zawodniczka zrewolucjonizowała atak, pokazując, że jest zabójczynią w polu karnym, jak mało która inna na świecie. Każdą piłkę, którą uderzy, umieszcza w siatce" - tak podsumowali jej dokonania dziennikarze "Mundo Deportivo".

Kiedy Polka wyszła na scenę, wygłosiła przemówienie "nienagannym hiszpańskim", co zostało docenione przez serwis, a także przez publiczność zgromadzoną na tym wydarzeniu. Jej słowa przytoczyli dziennikarze WP SportowychFaktów:

Zobacz też: Ewa Pajor pominięta w plebiscycie. Nie mogło być inaczej

- Zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe bez wszystkich osób, z którymi pracuję w klubie. To dla mnie wielki zaszczyt grać dla FC Barcelony. Chcę również podziękować naszym kibicom. Zdawałam sobie sprawę z wielkości tego klubu, a teraz mogę tego doświadczać od wewnątrz. (...) Jeśli chodzi o liczbę bramek, nie skupiam się na tym, bo ważniejsze jest, by każdego dnia pomagać drużynie - powiediała.

Ewa Pajor doznała groźnie wyglądającej kontuzji

Aktualnie Ewa Pajor nie może pomóc swoim koleżankom z drużyny FC Barcelony. W meczu z Atletico Madryt Polka doznała groźnie wyglądającej kontuzji kolana, a w hiszpańskich mediach obawiano się najczarniejszego scenariusza, czyli zerwanych więzadeł. Na szczęście badania tego nie wykazały i powinna wrócić do gry za 4-6 tygodni.

W ostatnim meczu Blaugrana poległa z Realem Sociedad. Zdaniem "Mundo Deportivo", gdyby Ewa Pajor była zdrowa, Barca na pewno by to spotkanie wygrała. Mimo tej wpadki żeńska drużyna FC Barcelony przewodzi stawce w Liga F z dorobkiem 24 pkt i bilansem goli 39:2. Drugi Real Madryt i trzeci Real Sociedad ma cztery "oczka" mniej.