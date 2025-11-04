Powrót na stronę główną
Pajor z najbardziej prestiżową nagrodą! Na scenie zaskoczyła wszystkich
Ewa Pajor została wyróżniona przez "Mundo Deportivo". Na ostatniej Europejskiej Gali Piłki Nożnej Kobiet Polka dostała statuetkę MVP. Jednak to nie koniec zaskoczeń. To, co napastniczka FC Barcelony zrobiła, wprawiło wszystkich zgromadzonych w osłupienie. Sieć obiegły nagrania.
Ewa Pajor
fot. YT @MundoDeportivo

W miniony poniedziałek miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla piłkarek - Europejska Gala Piłki Nożnej Kobiet, na którą przybyły gwiazdy żeńskiego futbolu. Wręczono na niej aż dziewięć nagród, a cztery z nich trafiły do piłkarek FC Barcelony.

Ewa Pajor otrzymała prestiżową nagrodę

Jedną z wyróżnionych została Ewa Pajor, która triumfowała w kat. dla najlepszej piłkarki w Europie (MVP Gali). Przypomnijmy, że Polka trafiła do Dumy Katalonii w ubiegłym sezonie i od razu została królową strzelczyń Ligi F z 25 trafieniami na koncie. W sumie Polka dla klubu i reprezentacji strzeliła 48 goli w 59 meczach i dołożyła do tego 16 asyst.

"Polska zawodniczka zrewolucjonizowała atak, pokazując, że jest zabójczynią w polu karnym, jak mało która inna na świecie. Każdą piłkę, którą uderzy, umieszcza w siatce" - tak podsumowali jej dokonania dziennikarze "Mundo Deportivo".

Kiedy Polka wyszła na scenę, wygłosiła przemówienie "nienagannym hiszpańskim", co zostało docenione przez serwis, a także przez publiczność zgromadzoną na tym wydarzeniu. Jej słowa przytoczyli dziennikarze WP SportowychFaktów:

- Zdobycie tej nagrody nie byłoby możliwe bez wszystkich osób, z którymi pracuję w klubie. To dla mnie wielki zaszczyt grać dla FC Barcelony. Chcę również podziękować naszym kibicom. Zdawałam sobie sprawę z wielkości tego klubu, a teraz mogę tego doświadczać od wewnątrz. (...) Jeśli chodzi o liczbę bramek, nie skupiam się na tym, bo ważniejsze jest, by każdego dnia pomagać drużynie - powiediała.

Ewa Pajor doznała groźnie wyglądającej kontuzji

Aktualnie Ewa Pajor nie może pomóc swoim koleżankom z drużyny FC Barcelony. W meczu z Atletico Madryt Polka doznała groźnie wyglądającej kontuzji kolana, a w hiszpańskich mediach obawiano się najczarniejszego scenariusza, czyli zerwanych więzadeł. Na szczęście badania tego nie wykazały i powinna wrócić do gry za 4-6 tygodni.

W ostatnim meczu Blaugrana poległa z Realem Sociedad. Zdaniem "Mundo Deportivo", gdyby Ewa Pajor była zdrowa, Barca na pewno by to spotkanie wygrała. Mimo tej wpadki żeńska drużyna FC Barcelony przewodzi stawce w Liga F z dorobkiem 24 pkt i bilansem goli 39:2. Drugi Real Madryt i trzeci Real Sociedad ma cztery "oczka" mniej.

