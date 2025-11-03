Wystarczyło, że Ronaldo dostał pytanie o Messiego. Reakcja mówi wszystko

Cristiano Ronaldo ma już 40 lat, ale dalej gra w piłkę nożną na wysokim poziomie. Motywują go dwa cele. Po pierwsze, dobicie do 1000 strzelonych bramek w karierze (obecnie ma ich 952). Po drugie, zdobycie upragnionego mistrzostwa świata. W przyszłym roku powinniśmy ponownie oglądać legendę piłkę nożną w barwach Portugalii na wielkim turnieju.

Cristiano wypowiedział się o Messim. Wszystko jasne

Na przestrzeni lat "CR7" był piłkarzem bardzo trudnym w dostępie dla mediów. Wyjątkowe możliwości ma jednak Piers Morgan, znany brytyjski prezenter telewizyjny i dziennikarz, który znajduje się w przyjacielskich stosunkach z legendarnym napastnikiem. W przeszłości przeprowadził z nim dwa głośne wywiady, które zebrały wielomilionowe wyświetlenia na platformach Youtube oraz X.

We wtorek ukaże się kolejna dłuższa rozmowa tego duetu. Jak możemy dowiedzieć się z krótkiego filmiku zapowiedziowego: Morgan tym razem próbował wrócić do starej debaty. Podkreślił, że Wayne Rooney, kolega z Manchesteru United Ronaldo, stwierdził, że uważa Messiego za najlepszego piłkarza w historii, i zapytał się, co jego rozmówca o tym sądzi. - Nie ma sprawy, ale się nie zgadzam. Nie chcę wypaść skromnie - odparł "CR7". Dalszą część tej dyskusji poznamy już w pełnym materiale.

Cristiano Ronaldo kolejny mecz rozegra w środę, 5 listopada. Jego Al-Nassr podejmie FC Goa w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.