Zaczął się listopad, a co za tym idzie "movember", czyli coroczna akcja społeczna, której celem jest podniesienie świadomości nt. problemów zdrowotnych mężczyzn, zwłaszcza raka prostaty i jąder. Ta akcja została zapoczątkowana w Australii, a zasięgiem objęła cały świat.

Robert Lewandowski i inni sportowcy z ważnym przekazem. "Dbaj o swój sprzęt"

Do akcji włączyli się także Polacy, którzy na tę okazję przygotowali specjalny spot, w którym wziął udział m.in. Robert Lewandowski. Piłkarz FC Barcelony zamieścił nagranie na swoim Instagramie. - W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to także miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna, to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie - powiedział 37-latek.

Dołączyli do niego także Bartosz Zmarzlik, który dodał: "Chwila odwagi może dać Ci całe życie. A także Bartosz Kurek. - Nie musisz być niezniszczalny, wystarczy, że będziesz odpowiedzialny" - podkreślił siatkarz.

- Profilaktyka to nie wstyd - podkreślał inny polski siatkarz Tomasz Fornal. - Profilaktyka to żaden wysiłek, a zysk może być olbrzymi. Dbaj o swój sprzęt - kontynuował Piotr Małachowski.

- Nie czekaj na objawy, działaj, zanim będzie trzeba walczyć - podkreślał Jakub Błaszczykowski, były piłkarz i reprezentant Polski.

Inni znani Polacy wzięli udział w spocie. W tym prezydent Karol Nawrocki

W spocie pojawili się także inni celebryci. - Nie odkładaj badań na później. "Później" może być za późno - mówił Robert Makłowicz, dziennikarz i krytyk kulinarny.

- Nie czekaj, aż coś zaboli. Reaguj, zanim będzie za późno - zaznaczał aktor Borys Szyc. Na koniec głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. - Odważ się, to też jest siła! - zakończył.