Ustawił rodzinę na wiele pokoleń. 38 apartamentów nad Bałtykiem

Tomasz Kuszczak może pochwalić się imponującą karierą, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich. Trafił tam w 2004 r., kiedy podpisał kontrakt z West Bromwich Albion. Dwa lata później został bramkarzem Manchesteru United. Rozegrał łącznie 61 meczów, w których zachował 27 czystych kont, głównie będąc zmiennikiem Edwina van der Sara. Mimo to w swoim piłkarskim CV ma cztery mistrzostwa Anglii, trzy Tarcze Wspólnoty, Klubowe Mistrzostwo Świata czy puchar Ligi Mistrzów. Jego ostatnim klubem w karierze było Birmingham City, z którym rozstał się latem 2019 r.

Oto czym zajmuje się obecnie Tomasz Kuszczak. "To wymaga dużo pracy"

Po przejściu na sportową emeryturę zajął się biznesem, otworzył własną firmę i zajmuje się nieruchomościami. - To wymaga dużo pracy, wszystko dzieje się w Polsce, więc dużo podróżuję. Zawsze mam coś do zrobienia. Przygotowywałem się na tę chwilę [odejścia z piłki] dość długo. Teraz działam w zupełnie innej branży. Zajmuję się przemysłem deweloperskim, buduję domy i mieszkania. Interesowałem się tym od zawsze - opowiadał w 2020 r.

Zaledwie rok później jego firma wybudowała luksusowe osiedle w Rewie, niedaleko Gdyni. - 12 lat temu kupiłem pod Gdynią ziemię. Osiedle, które teraz powstaje, stawiam właśnie tam, w okolicach Trójmiasta. Nie będzie za duże, ale myślę, że bardzo atrakcyjne. Z pięknym widokiem na morze - przekazał. - Dzisiaj, po dwóch latach, już wiem, że mnóstwo gości, którzy do nas przyjeżdżają, nawet nie wiedzą, kim jestem. Albo się dany biznes obroni jakością, albo nie - stwierdził.

Kuszczak jest właścicielem Park Apartament w Rewie. Kompleks liczy aż 38 apartamentów (każdy po 40 metrów kwadratowych). "Jest to miejsce z niezwykłą historią Tomasza Kuszczaka" - czytamy. "Rewa nieformalnie jest kolebką i esencją wypoczynku sław estrady, gwiazd telewizyjnych, tuz biznesu, wielu przedsiębiorców czy wybitnych osobistości. Kreatywne formy spędzania czasu, rozrywka, biznes i kuluarowe spotkania - to wszystko przekłada się na wybór najlepszego miejsca wypoczynku" - oznajmiono na stronie internetowej.

43-latek nie jest związany zawodowo z piłką nożną, choć jeszcze niedawno był częścią sztabu szkoleniowego Michała Probierza w reprezentacji Polski, gdzie był współpracownikiem Andrzeja Dawidziuka. Tuż przed barażami podano jednak niespodziewanie, że pożegnał się z pracą. Chodziło o kwestie kontraktowe.