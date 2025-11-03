"Skandaliczny transfer". Oto kogo chce kupić PSG

Matwieja Safonowa przeniósł się przed rokiem z Krasnodaru do Paris Saint-Germain za 20 mln euro. Fani nazwali go nawet "koktajlem Mołotowa za 20 milionów". "Porównali go do granatu ręcznego składającego się z butelki, łatwopalnej cieczy i kawałka materiału służącego za lont" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl. Niedługo potem pozyskano Illę Zabarnego. "Nie ma chłodu ani napięcia między dwoma mężczyznami, którzy komunikują się jak zwykli koledzy z drużyny" - przekazał "Le Parisien".

Kolejny Rosjanin może trafić do PSG. Sensacyjne wieści

Sprowadzenie Rosjanina odbiło się dużym echem na świecie. Jak się okazuje, to wcale nie musi być koniec. Portal football.konkurent.ua ujawnił, że PSG jest zainteresowane pomocnikiem reprezentacji Rosji Aleksiejem Batrakowem. Mało tego, zamierza po zakończeniu sezonu wystosować ofertę Lokomotiwowi Moskwa. "Skandaliczny transfer" - napisano.

Piłkarz zadebiutował w barwach Lokomotiwu w marcu 2023 roku i rozegrał dotąd dla niego 61 spotkań, w których strzelił 28 goli oraz zanotował 14 asyst. Mało tego, jest obecnie liderem klasyfikacji strzelców ligi rosyjskiej z dorobkiem 10 trafień. Portal Transfermarkt wycenia go na 23 mln euro. Jego kontrakt wygasa jednak dopiero w 2029 roku.

Gdyby doniesienia się potwierdziły, to Rosjanin walczyłby o miejsce w składzie z m.in. Joao Nevesem, Warrenem Zaire-Emerym oraz Lee Kang-Inem. Jakiś czas temu pojawiły się jednak plotki, że zainteresowane zawodnikiem są również: FC Barcelona, Juventus oraz Inter.

PSG po 11 rozegranych meczach jest liderem tabeli Ligue 1 z dorobkiem 24 punktów. Nad drugim Olympique Marsylia traci zaledwie dwa pkt. Najbliższe spotkanie w lidze rozegra w niedzielę 9 listopada, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Olympique Lyon. Pięć dni wcześniej czeka je za to hitowe starcie z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.