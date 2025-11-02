19-letni Polak robi furorę we Włoszech. Strzela jak na zawołanie

Przed sezonem 2025/26 Daniel Mikołajewski wrócił do juniorskiej drużyny Parmy (U-20) po nieudanym wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. Młody napastnik rozegrał dla "Miedziowych" dziesięć spotkań, ale nie zanotował żadnego trafienia. Gdy w dodatku na stanowisku szkoleniowca doszło do zmiany i Marcina Włodarskiego, trenera dobrze znanego 19-latkowi, zastąpił Leszek Ojrzyński, stało się jasne, że Mikołajewski będzie miał trudno o regularną grę.

Świetny powrót do Włoch. Mikołajewski notuje bardzo dobrą serię

Po powrocie do Italii Mikołajewski odżył. W pierwszych dziesięciu spotkaniach Primavery strzelił siedem goli i zanotował dwie asysty. W ostatnich sześciu meczach do siatki trafiał sześć razy. W sobotnim starciu z Fiorentiną jego gol nie pomógł drużynie w wywiezieniu korzystnego rezultatu. Parma U-20 przegrała bowiem z liderem tabeli 1:2. Obecnie jednak plasuje się na dobrym - szóstym miejscu w lidze.

We wcześniejszej kolejce Polak pokazał, że jego trafienia potrafią ważyć bardzo dużo. Został bowiem bohaterem starcia z Sassuolo - w 81. minucie zdobył zwycięską bramkę na 2:1.

Mikołajewski puka do bram pierwszej drużyny

Świetna dyspozycja polskiego napastnika w Primaverze powinna dawać do myślenia trenerowi pierwszej drużyny. Carlos Cuesta ze swoim sztabem na pewno bacznie przygląda się temu, jak rozwija się Mikołajewski.

Obecnie w ataku Parmy podstawowymi napastnikami są Mateo Pellegrino oraz Patrick Cutrone. W Serie A ten zespół zajmuje 16. miejsce. W dziewięciu dotychczasowych spotkaniach ligowych odniósł zaledwie jedno zwycięstwo.