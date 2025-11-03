Kiedy pod koniec września 2024 Marc-Andre ter Stegen doznał kontuzji, FC Barcelona nie czekała długo z telefonem do Wojciecha Szczęsnego. Polak niespełna miesiąc wcześniej zakończył karierę, więc był idealną opcją, bo przyszedł do klubu jako wolny agent. Ale nie tylko to miało decydujące znaczenie. Kluczowe były też CV i jakość bramkarza. Bronił dostępu do siatki w wielu czołowych klubach świata jak Arsenal, AS Roma czy Juventus. I postawienie na 35-latka w Barcelonie nie było błędem. Spisał się znakomicie w minionym sezonie - w pierwszym 22 występach Polaka drużyna nie poniosła porażki. W obecnej kampanii również prezentuje się solidnie i godnie zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię.

Gianluigi Buffon wystąpił w filmie "Szczęsny". Oto co miał do powiedzenia o Polaku

Przez całą karierę Szczęsny miał okazję współpracować z wieloma uznanymi postaciami futbolu. Wśród nich był m.in. jeden z najbardziej legendarnych golkiperów w historii, Gianluigi Buffon. Polak przyszedł do Juventusu, kiedy Włoch był numerem jeden w bramce i wiele się od niego nauczył. Ostatecznie zastąpił go między słupkami. W filmie "Szczęsny" Buffon zaliczył gościnny występ i opowiedział nieco więcej o tym, jaki jest nasz rodak i jak wyglądała ich współpraca. - Podczas jego pierwszego roku z nami moim zadaniem w jakimś sensie było zintegrowanie go z Juventusem - podkreślał Włoch.

Buffon opowiedział o fenomenie Szczęsnego. - Stał się jeszcze lepszym bramkarzem, bo potrafił ocenić, kiedy jest czas na żarty i relaks, a kiedy należy się przełączyć w tryb pracy - ujawnił. I faktycznie widać, że Polak jest zupełnie inną postacią na boisku, gdzie jest w stu procentach skoncentrowany, a inną osobą, kiedy usłyszy ostatni gwizdek - potrafi śmiać się i żartować z kolegami.

Szczęsny zbyt wyluzowany? "To dobry chłopak, ale..."

- Uważam, że Tek ma bardzo altruistyczną naturę. To dobry chłopak, ale powiedziałbym, że trochę zbyt wyluzowany, bo jest profesjonalistą, lubi grać w piłkę, ale ma też inne zainteresowania. Dlatego czasem musi się wysilić, żeby należycie skupić się na pracy - podkreślał Buffon, punktując nieco golkipera Barcelony.

Szczęsny wystąpił w sześciu spotkaniach tego sezonu, ale jak na razie czystego konta zachować mu się nie udało. Kolejną szansę otrzyma już w niedzielę 2 listopada - o 18:30 Barcelona zagra z Elche. Media wskazują, że okazji do występów Polak najpewniej będzie miał jeszcze kilka w tej kampanii. Garcia do gry powinien wrócić dopiero po listopadowych meczach reprezentacji. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej ze starcia Barcelona - Elche na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Na boisku może pojawić się również wracający po urazie Robert Lewandowski, choć dziennikarze wskazują, że wejdzie dopiero z ławki rezerwowych.