Nagły zwrot w sprawie Zielińskiego! Włosi ogłaszają

Ostatnie miesiące dla Piotra Zielińskiego są niezwykle ciężkie. Od długiego czasu pełni rolę rezerwowego w Interze. Gdy już wychodzi na boisko, nie pokazuje nic szczególnego. Okazuje się, że Polak może otrzymać dużą szansę na wywalczenie miejsca w składzie na dłużej. Cristian Chivu ma postawić na 31-latka. W planach na dzisiejszy mecz z Hellasem Werona jest występ Zielińskiego od pierwszej minuty.
Piotr Zieliński nie tak wyobrażał sobie swój pobyt w Mediolanie. W Interze jest zaledwie rezerwowym. Co gorsza, swoją grą nie daje argumentów trenerowi Cristianowi Chivu, by ten stawiał na niego częściej.

31-latek w tym sezonie zaliczył tylko jedną asystę - w przegranym 3:4 spotkaniu z Juventusem. Na listę strzelców wpisał się, ale w towarzyskim spotkaniu reprezentacji Polski z Nową Zelandią. Zieliński na bramkę w barwach Interu czeka już ponad 12 miesięcy. 27 października 2024 roku zdobył dwa gole w meczu z... Juve. Słaba gra sprawia, że Chivu stawia na Polaka coraz rzadziej. 

To się ma jednak zmienić za kilka godzin. Zdaniem portalu Ilsussidiario.net, w wyjściowym składzie na mecz z Hellasem ma znaleźć się... Piotr Zieliński! Taką samą informację przekazuje La Gazetta dello Sport. W tym sezonie to się jeszcze nie wydarzyło. Do tej pory Polak dwukrotnie grał od pierwszej minuty w Lidze Mistrzów - ze Spartą Praga i Unionem Saint-Gilloise. W lidze zawsze rozpoczynał spotkania na ławce rezerwowych.

Wielka szansa Zielińskiego

Mecz ze słabszym rywalem - Hellas znajduje się w strefie spadkowej - będzie niezwykle ważnym testem dla Zielińskiego. Jeżeli swoją grą nie przekona do siebie Christiana Chivu, to realności nabiorą plotki o rychłym odejściu z Mediolanu. Miesiąc temu informowaliśmy, że zainteresowane ściągnięciem 31-latka jest Leeds United.

Inter jest obecnie trzeci w Serie A. W dziewięciu meczach zdobył 18 punktów i traci cztery "oczka" do prowadzącego Napoli. W Lidze Mistrzów Nerazzuri również zajmują trzecie miejsce w tabeli fazy ligowej. Jest to jedyna drużyna, która nie straciła żadnej bramki w dotychczasowych trzech spotkaniach LM. Niestety, niewielką rolę w tych wynikach odegrał Piotr Zieliński. Może występ z Hellasem okaże się przełomowy?

