Oto co Ronaldo dał synowi na prezent. Cacko za ćwierć miliona euro

Cristiano Ronaldo wspiera swojego syna od samego początku jego kariery sportowej. Ronaldo Junior występuje obecnie w drużynie młodzieżowej Al-Nassr, czyli klubu swojego ojca. Wcześniej trenował też w Juventusie i Manchesterze United.

Młodzieniec z pewnością odziedziczył talent po ojcu. Co i rusz słychać o jego boiskowych wyczynach. W maju tego roku zadebiutował w reprezentacji Portugalii do lat 15, a ledwie kilka dni temu otrzymał powołanie do kadry U16. Dumny Cristiano Ronaldo nie posiada się z radości po kolejnych sukcesach swojego syna. Postanowił więc wręczyć mu prezent. Jest to... luksusowe Lamborghini. "Pierwszy samochód" - opisał zdjęcie Junior w mediach społecznościowych.

Na portalu internetowym hiszpańskiej gazety Marca możemy przeczytać, że prawdopodobnie jest to pojazd już wcześniej posiadany przez Cristiano Ronaldo. Wskazuje na to brak kosmetycznych detali modelu, który niedawno przeszedł face-lift. Nie zmienia to faktu, że podobne Lamborghini prosto z salonu kosztować może przeszło ćwierć miliona euro.

Prezent na zapas

Ronaldo Jr musi jednak jeszcze trochę poczekać, by móc w pełni cieszyć się swoim prezentem. Ma zaledwie 15 lat, więc minie trochę czasu, zanim będzie mógł podejść do egzaminu na prawo jazdy. Do tego momentu w swoim Lamborghini będzie mógł podróżować wyłącznie w roli pasażera - ale gdy tylko zdobędzie uprawnienia, z pewnością zasiądzie za kierownicą swojego Urusa.

Cristiano Ronaldo Junior rozpoczął już strzelanie w reprezentacjach młodzieżowych. Zdobył swoją debiutancką bramkę w kadrze do lat 16. Stało się to w 42. minucie spotkania z rówieśnikami z Walii w ramach Pucharu Federacji. Kilka godzin później bohaterem Al-Nassr stał się jego ojciec. 40-latek zdobył oba gole w zwycięskim meczu z Al-Fayha. W 104. minucie przechylił szalę zwycięstwa, wykorzystując rzut karny.