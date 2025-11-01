Zalewski wrócił do składu i stało się to. Trzech Polaków w hicie Serie A

Na razie ten transfer trudno ocenić, bo widzieliśmy może 20 albo 30 procent jego potencjału. To, co do tej pory pokazał, było jednak bardzo dobre pod względem jakości - mówił ostatnio na temat Nicoli Zalewskiego Giorgio Dusi, dziennikarz "La Gazzetty dello Sport". Przed tygodniem 23-latek zanotował 90 minut w meczu z Cremonese, natomiast trzy dni później nie podniósł się z ławki w starciu z AC Milanem.

Ważne zwycięstwo zespołu Kosty Runjaicia. Przeciętny występ Polaków

Reprezentant Polski ponownie wybiegł w podstawowym składzie w sobotnim spotkaniu z Udinese. Od początku na murawie mogliśmy zobaczyć również Adama Buksę. Tym razem na ławce zaczął za to Jakub Piotrowski. Mecz był wyrównany, aż do 40. minuty, kiedy bramkę zdobył Nicolo Zaniolo. Było to dla niego czwarte trafienie w dziewiątym występie w Udine. Taki wynik utrzymał się do przerwy.

W drugiej odsłonie Atalanta przejęła inicjatywę na boisku. Nie miała jednak pomysłu, jak przedrzeć się przez obronę rywala. W 69. minucie Kosta Runjaić wpuścił Piotrowskiego, który zastąpił Jurgena Ekkelenkampa. Niedługo na murawie przebywała jednak trójka Polaków, gdyż w 77. minucie Zalewski został ściągnięty. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:0.

Według Sofascore najlepszym z naszym piłkarzy był właśnie Zalewski. Został oceniony na 6,9. Miał 60 kontaktów z piłką, 26 na 33 celnych podań (79 proc.) oraz siedem na 10 wygranych pojedynków. 15 razy utracił za to posiadanie.

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, to Piotrowski otrzymał 6,7, natomiast Buksa - 6,5. Pomocnik zaliczył 15 kontaktów z piłką, 11 na 12 celnych podań (92 proc.) i miał jeden udany drybling. Były zawodnik RC Lens nie miał zbyt dużo okazji, by się popisać. Finalnie 2/4 wygrane pojedynki oraz jedno kluczowe podanie. Statystykę oczekiwanych goli (xG) miał zaledwie na poziomie 0,01. Można jednak powiedzieć, że miał udział przy zdobytej bramce, gdyż odciągnąłem uwagę obrońców i zrobił miejsce dla Zaniolo.

Dzięki temu zwycięstwu zespół Kosty Runjaicia przeskoczył w tabeli Atalantę i awansował na ósme miejsce w tabeli, mając w dorobku 15 pkt i dwoma przewagi nad sobotnim rywalem. Już za tydzień czeka go wymagające wyzwanie, gdyż na wyjeździe zmierzy się z AS Romą.