To wtedy Szczęsny wyląduje na ławce? Padła konkretna data

Joan Garcia dołączył do FC Barcelony przed rozpoczęciem sezonu. Momentalnie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie i posadził na ławce Wojciecha Szczęsnego. Pod koniec września doznał jednak kontuzji kolana, która spowodowała wymuszoną przerwę. Do bramki wrócił zatem Polak, który spisuje się dotąd znakomicie.

Nowe wieści ws. Joana Garcii. Hiszpanie ujawnili

Pierwotnie mówiło się, że hiszpański bramkarz będzie gotowy do gry dopiero w grudniu. Kanał Jijantes FC poinformował jednak w sobotę, że Garcia trenuje na trawie i wkracza w ostatnią fazę rekonwalescencji. Bramkarza widziały media tuż po zakończeniu indywidualnych ćwiczeń przed sesją treningową przed meczem Barcelona - Elche.

Dziennik "Mundo Deportivo" ujawnił w sobotę, że Garcia "czuje się bardzo dobrze", natomiast klub na razie nie chce przyspieszać jego powrotu. Podkreślono, że wskutek świetnej formy Szczęsnego, sztab pragnie maksymalnie wydłużyć czas rekonwalescencji, aby mógł wrócić do bramki z pełnym zaufaniem do swojego kolana.

Tym samym wszystko wskazuje na to, że przed przerwą reprezentacyjną 24-latek może wrócić do bramki jedynie w meczu z Celtą Vigo. Jeśli nie będzie jednak przekonania, to zastąpi Szczęsnego dopiero 22 listopada w spotkaniu ligowym z Athletikiem Bilbao. Dziennikarze przekazali, że decyzja będzie należeć do Hansiego Flicka oraz trenera bramkarzy, Jose Ramona de la Fuente, który codziennie pracuje z Hiszpanem.

Mało tego, znaczenia będzie miało również zdanie dr. Pruny. "Wewnętrzna dyrektywa działu sportowego nie powinna przyspieszać powrotu bramkarza, ponieważ sezon jest bardzo długi i nie koncentruje się tylko na jednym meczu" - oznajmiono.

Na koniec napisano, że niezależnie od tego, w którym meczu wystąpi, powrót Garcii do bramki "jest coraz bliżej". FC Barcelona po 10. kolejkach La Liga zajmuje trzecie miejsce w tabeli, mając w dorobku 22 pkt i tracąc pięć punktów do liderującego Realu Madryt.