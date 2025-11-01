Tragedia podczas El Clasico. Zaczęło się od karnego, który obronił Szczęsny

Informację o śmierci kibica Realu poinformował fanklub "Królewskich" z Izraela. U 50-letniego Igala Brodkina doszło do zatrzymania akcji serca na początku drugiej połowy. Mimo reakcji lekarzy i prób reanimacji życia kibica nie udało się uratować.

Zmarł kibic podczas El Clasico

"Oficjalny fanklub Realu Madryt w Izraelu jest w żałobie po przedwczesnej śmierci madridisty, Igala Brodkina. Zmarł na Estadio Santiago Bernabeu podczas El Clasico. Igal, zagorzały fan Realu, wszystkich jego sekcji, doznał nagłego zatrzymania akcji serca. Pomimo natychmiastowych wysiłków i reanimacji, nie udało mu się uratować życia" - oświadczyła Pena Madridista Israel na treści posta na Instragramie.

Dalej fanklub przytacza treść wpisu syna zmarłego, który potwierdza, że do tragicznego zdarzenia doszło po niewykorzystanym rzucie karnym przez Kyliana Mbappe. Obronił go Wojciech Szczęsny.

"Mój ojciec był fanem Realu od 2009 roku. Swą miłość do klubu przeniósł na każdego z nas, cała nasza rodzina to madridistas. Przez lata ojciec spełniał marzenie - kilka razy zabierał każdego ze swoich synów oraz moją mamę do Madrytu, aby obejrzeć mecz Realu. Te podróże i doświadczenia należały do najszczęśliwszych chwil w jego życiu.

Niestety, podczas ostatniego meczu, zaraz po tym, jak Kylian Mbappe nie wykorzystał rzutu karnego, ojciec doznał nagłego zatrzymania akcji serca na stadionie. Pomimo natychmiastowych działań reanimacyjnych nie udało się go uratować.

Dla naszej rodziny Real Madryt był nie tylko drużyną. Czuliśmy z nią więź, to pasja na całe życie, która nas połączyła. Real był i zawsze pozostanie częścią tego, kim był mój ojciec i kim my jesteśmy" - czytamy.

Mimo dramatycznej sytuacji na trybunach sędzia Cesar Soto Grado nie zdecydował się na przerwanie spotkania. Kataloński "Sport" opisuje, że sugerowano arbitrom, by zatrzymać grę. Część kibiców miała krzyczeć do arbitra. Bramkarz Realu Thibaut Courtois także miał poinformować sędziów o zdarzeniu, ale ci pozostali niewzruszeni. Gazeta podaje też, że kibica przewieziono do szpitala, ale tam lekarze mogli jedynie stwierdzić zgon.

Real wygrał z FC Barceloną 2:1 i powiększył przewagę nad rywalem z Katalonii w tabeli La Ligi do pięciu punktów.