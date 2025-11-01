Zaczęło się. Syn Ronaldo zagrał dla reprezentacji. 42 minuty i stało się to

950 - tyle goli strzelił Cristiano Ronaldo na najwyższym poziomie. Z osiągnięciami słynnego ojca musi mierzyć się jego syn Cristiano Ronaldo Junior, marzący o wielkiej karierze piłkarskiej. Na razie chłopak pokazuje, że ma spory potencjał.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wilkowicz o powrocie Goncalo Feio: Wielu się przy nim poparzyło

Cristiano Ronaldo Jr zadebiutował w pierwszym składzie reprezentacji Portugalii U-16. Oto efekt

Niedawno 15-latek dostał pierwsze powołanie do reprezentacji Portugalii U-16, która obecnie rywalizuje w Pucharze Federacji w Antalyi. Ronaldo Jr debiut zaliczył z Turcją (2:0), gdy wszedł w 90. minucie. Tamto spotkanie rozegrano w czwartek 30 października, a sobotnie starcie z Walią syn legendy rozpoczął już w podstawowym składzie. I w 42. minucie zdobył bramkę na 1:0, kończąc szybki atak płaskim strzałem. Ojciec może być dumny, sam nie powstydziłby się takiego uderzenia.

Zobacz również: Trzej niemieccy giganci biją się o reprezentanta Polski! Padła kwota

Wynik był taki sam, gdy w 62. minucie 15-latka zastąpił Jose Garrafa (obaj zmienili się też w meczu z Turcją), który również błysnął. "W drugiej połowie Portugalia dopracowała szczegóły i poprawiła grę. Okazje pojawiały się jedna po drugiej, a najskuteczniejszym zawodnikiem był Rafael Cabral, zdobywca bramek w 65. i 90. minucie. Pierwsza padła po odzyskaniu piłki blisko pola karnego rywali, przy drugiej wykorzystał klarowną okazję po podaniu Garrafy" - czytamy na oficjalnej stronie portugalskiej federacji (FPF).

Cristiano Ronaldo Jr i reprezentacja Portugalii U-16 walczą o zwycięstwo w międzynarodowym turnieju

Portugalczycy wygrali 3:0 i zostali liderami tabeli. Muszą jednak czekać na to, co zrobią Anglicy w sobotnim meczu Turkami - jeśli drużyna z Wysp Brytyjskich zwycięży, to wróci na pierwsze miejsce, gdyż w inauguracyjnej kolejce rozbiła Walijczyków 5:1.

Ostatnie spotkania Pucharu Federacji odbędą się we wtorek 4 listopada. Tego dnia najpierw Portugalia zagra z Anglią, a potem Turcja z Walią.