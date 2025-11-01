Trzej niemieccy giganci biją się o reprezentanta Polski! Padła kwota

Telenowela z nowym pracodawcą Sebastiana Szymańskiego wciąż trwa. Od kilku tygodni zagraniczne media rozpisują się, gdzie może trafić reprezentant Polski. Łączyły go już z takimi klubami jak: Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Napoli, Lazio, Tottenham, Bayer Leverkusen czy Atalanta.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Sebastian Szymański trafi do Bundesligi? "Trójstronna bitwa transferowa"

Teraz na temat przyszłości Sebastiana Szymańskiego rozpisuje się niemiecki serwis "Sport.de". Poinformował on, że Polak jest na liście życzeń trzech klubów Bundesligi: Bayeru Leverkusen, Eintrachtu Frankfurt oraz VFB Stuttgart. "Człowiek wart 20 milionów dolarów w zasięgu wzroku. Bitwa transferowa pomiędzy Bayerem, Eintrachtem i VfB?" - to tytuł artykułu.

"Trójstronna rywalizacja transferowa w Bundeslidze? Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt i VfB Stuttgart podobno interesują się Szymańskim z Fenerbahce. Turecki dziennikarz Ekrem Konur donosi, że czołowy klub ze Stambułu nie otrzymał jeszcze żadnych oficjalnych ofert za 49-krotnego reprezentanta Polski. Mówi jednak, że rozmowy mogą rozpocząć się wkrótce" - dodaje "Sport.de".

Serwis dodaje też, że w 2021 roku, kiedy Szymański grał jeszcze w Dynamie Moskwa, to wtedy łączono go z trzema klubami Bundesligi: Borussią Dortmund, Bayernem Monachium oraz RB Lipsk. Rok później był uważany za główny cel transferowy Herthy BSC.

Z artykułu można się też dowiedzieć, że "Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt i VfB Stuttgart mają obecnie dobrze zaopatrzoną kasę transferową", a więc wszystkie kluby stać, by pozyskać Szymańskiego i zapłacić za jego transfer około 20 milionów dolarów.

Zobacz także: Borek trafił w samo sedno ws. zwolnienia Iordanescu. "Takie są fakty"

Jak wygląda sytuacja w tabeli Bundesligi tych klubów? Wszystkie są obok siebie! VfB Stuttgart z 18 punktami w ośmiu meczach jest na czwartym miejscu, Bayer Leverkusen jest na piątej pozycji (17 punktów), a Eintrach Frankfurt na szóstej (13 punktów).

Polak w tym sezonie w barwach Fenerbahce zagrał 17 razy, zdobył dwa gole i miał dwie asysty.