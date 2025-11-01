Kibice dali jasny sygnał Ter Stegenowi. Nie chcą go w Barcelonie

Marc-Andre ter Stegen postanowił, że zostanie w FC Barcelonie i będzie rywalizował o skład, mimo zapowiedzi ze strony Hansiego Flicka, że nie będzie na niego stawiał. Z walki o pierwszą jedenastkę szybko wykluczyła Niemca kontuzja pleców, musiał przejść operację. Do treningów ma wrócić najwcześniej w grudniu. Hiszpańskie media informowały w ostatnim czasie, że ter Stegen coraz bardziej rozważa opcję wypożyczenia w zimowym oknie transferowym. Wszystko po to, by ratować swoją pozycję w kadrze Niemiec na przyszłorocznych mistrzostwach świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wilkowicz o powrocie Goncalo Feio: Wielu się przy nim poparzyło

Kibice nie chcą już ter Stegena w Barcelonie

Jak podaje madrycki dziennik "Marca", jeśli ter Stegen wróci do treningów, to w Barcelonie będzie musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Hansi Flick nie ma zamiaru zmieniać swojego podejścia. Dla niemieckiego trenera Joan Garcia jest pierwszym bramkarzem, a Wojciech Szczęsny pełni rolę doświadczonego zmiennika i mentora. Hiszpan wkrótce wróci do gry po kontuzji kolana.

"To jest dla niego nie tylko nowością w ostatnich latach jako piłkarza Barcelony – jest podstawowym bramkarzem klubu od sezonu 2016/17 – ale także komplikuje jego szanse na grę na przyszłorocznych mistrzostwach świata. Drugim powodem, dla którego powrót Niemca jest skomplikowany, jest to, że jest on w pełni świadomy, że Barça nie chce go w swoich szeregach. Chciała go wystawić na sprzedaż zeszłego lata i zrobi to ponownie w styczniu" - czytamy na łamach gazety.

Odejście ter Stegena nawet na wypożyczenie powinno korzystnie wpłynąć na sytuację Barcelony w kontekście finansowego fair play La Ligi. Niemiec ma jedną z najwyższych pensji w zespole. Mówiło się już o jego wypożyczeniu do Bundesligi lub jednego klubów z Premier League. "Marca" uważa, że jednym z zainteresowanych klubów jest Chelsea.

Pojawiła się też ankieta dotycząca przyszłości ter Stegena. "Marca" zadała następujące pytanie kibicom: "Czy uważasz, że ter Stegen odejdzie w styczniu?". Aż 45 procent głosujących zaznaczyło opcję, że odejdzie, bo chce być w rytmie meczowym na mundial. Kolejne 14 procent ankietowanych jest zdania, że Barcelona będzie wywierać w styczniu presję na ter Stegenie, aby odszedł. Z kolei 32 procent uważa, że Niemiec nie opuści stolicy Katalonii, bo nigdy nie chciał tego zrobić. Kolejne dziewięć procent jest zdania, że odejdzie, ale latem.

Zobacz też: Tak Barcelona ogłosiła powrót Lewandowskiego. Wyjątkowy przydomek

Łącznie aż 68 procent badanych wyraziło opinię, że prędzej czy później ter Stegen będzie musiał odejść. To ponad 2/3 wszystkich głosów. Zdanie kibiców także może dać ter Stegenowi do myślenia. Uważają, że jego czas w Barcelonie minął.

Marc-Andre ter Stegen ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca 2028 r. Transfermarkt wycenia Niemca na kwotę ośmiu milionów euro.