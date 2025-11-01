Oto co zrobi Flick po powrocie Lewandowskiego. Hiszpanie ogłaszają

Robert Lewandowski wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski z naderwanym mięśniem uda, choć sam przyznał, że nic nie poczuł. Przewidywano, że może pauzować nawet sześć tygodni. Tymczasem Polak może być gotowy do gry po nieco ponad dwóch tygodniach przerwy. W tym tygodniu wznowił treningi z drużyną. Hiszpańskie media donosiły, że bez problemu wytrzymywał sesje treningowe do końca z pełnym obciążeniem.

Taki Flick ma zareagować ws. powrotu Lewandowskiego

Powrót Lewandowskiego do zdrowa to bardzo dobra wiadomość dla Hansiego Flicka. Wskazywano Polaka jako jednego z największych nieobecnych w ostatnim El Clasico. Oczywiście trzeba czekać na zielone światło od lekarzy, a Barcelona ma tendencję do publikowania tego typu komunikatów najpóźniej, jak tylko się da, najczęściej w dniu meczu.

Jednak hiszpańskie media zakładają, że Lewandowski znajdzie się w kadrze meczowej na niedzielny mecz z Elche, ale nie będzie grał w pierwszym składzie. Spodziewają się, że wejdzie w drugiej połowie z ławki za Ferrana Torresa. W podobnej sytuacji do Polaka jest Dani Olmo.

"Choć Robert Lewandowski i Dani Olmo mogą wrócić do składu, to wydaje się, że raczej nie zagrają od pierwszej minuty, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Ferran zaczynał już na Bernabéu, nie będąc w pełni sprawnym, do tego ma za sobą pełny tydzień treningów" - czytamy na łamach katalońskiego "Sportu".

Pewne jest, że Hansi Flick będzie musiał dokonać rotacji w składzie na najbliższe spotkanie, głównie ze względu na problemy zdrowotne piłkarzy, a tych jest zaskakująco dużo. Wykluczeni z gry przez kontuzje, urazy i inne dolegliwości są Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia, Andreas Christensen, Pedri (on pauzuje też za czerwoną kartkę w El Clasico), Gavi i Raphinha. Nie wiadomo, co z Laminem Yamalem, który ma narzekać ponownie na dyskomfort w plecach.

Mecz FC Barcelona - Elche w niedzielę o godzinie 18:30.