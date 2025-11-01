Cash błyszczy w Premier League, a teraz takie wyróżnienie! "Jest królem"

Matty Cash imponuje swoją postawą od początku tego sezonu. Jest praktycznie nietykalny na prawej obronie w Aston Villi. Dobrze spisuje się w defensywie, ale przydaje się też w ofensywie. W Premier League strzelił już dwa gole, w tym Manchesterowi City. Jego uderzenie z dystansu, przy którym Gianluigi Donnarumma nie miał żadnych szans, było ozdobą spotkania. Dzięki reprezentantowi Polski Aston Villa wygrała 1:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak zakończył karierę. Jak go zapamiętamy? Żelazny: On był wielki

Cash wyróżniony

Cash jest w wysokiej formie, co przekłada się na pozytywne opinie u kibiców i w mediach na Wyspach Brytyjskich. Zachwycają się nim, że tak dobrze grającego Casha jeszcze nie widzieli.

Seria dobrych występów sprawiła, że fani Aston Villi wybrali reprezentanta Polski najlepszym graczem zespołu z Birmingham w październiku.

"Cash jest królem!" - zajawił klub w swoich mediach społecznościowych.

Komentarze pod postem na Twitterze nie zostawiają wątpliwości. Dla kibiców Aston Villi Cash dostał to wyróżnienie w pełni zasłużenie. "Dobra robota", "Najlepszy", "Zasłużyłeś", "Brawo" - te krótkie, a jakże wymowne zwroty w pełni oddają nastroje w Birmingham. Pojawiają się też pochwalne wpisy fanów z Polski.

Dobra forma Casha w klubie przekłada się też na udane występy w reprezentacji Polski. We wrześniu strzelił gola Holandii i Finlandii, uznano go wówczas za najlepszego piłkarza zgrupowania. Dobrze zagrał też przeciwko Litwie.

Zobacz też: Polak bryluje w lidze angielskiej. Nazywają go "polski Pele"

Najbliższy mecz Aston Villa rozegra już w sobotę o godzinie 21:00. Zmierzy się na wyjeździe z pogrążonym w kryzysie Liverpoolem. Oba zespoły są obok siebie w tabeli Premier League - Liverpool siódmy, Aston Villa ósma. Mają po 15 punktów po dziewięciu kolejkach.