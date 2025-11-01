Tego nikt się nie spodziewał. Media: Wtedy mistrz świata zadebiutuje w Pogoni

Benjamin Mendy trafił do Pogoni Szczecin w połowie września jako wolny zawodnik. W lipcu odszedł z FC Zurych. Epizod w Szwajcarii był dla niego nieudany. Trudno mu się odbudować po aferze obyczajowej i oskarżeniach o gwałt, z których został oczyszczony przez sąd. Sprawa zrujnowała jego karierę w Manchesterze City kilka lat temu. Ma za sobą miesiące bez treningów. Mistrz świata z 2018 r. musi nadrobić okres przygotowawczy, dlatego ma specjalnie ułożony plan treningowy. Kibice czekają na debiut francuskiego piłkarza.

Wtedy Mendy zagra pierwszy raz w Pogoni

Do debiutu Mendy'ego w Pogoni może dojść już w ten weekend. Nie zagrałby co prawda w pierwszym zespole, który zmierzy się w poniedziałek z Wisłą Płock, ale wystąpiłby w rezerwach. W jego przypadku to odpowiednie przetarcie po lecie bez treningów.

Jak poinformował Daniel Trzepacz z portalu pogonsport.net, Mendy ma zadebiutować w drugim zespole Pogoni w meczu z Flotą Świnoujście w Betclic 3. Lidze. To będzie wymagający rywal dla rezerw "Portowców", bo ci walczą o utrzymanie w rozgrywkach, a Flota aspiruje do tego, by gonić czołówkę i powalczyć o awans do 2. Ligi. Do drugiego miejsca, które daje prawo gry w barażach, a zajmują je rezerwy Lecha Poznań, traci pięć punktów. Z kolei do lidera, Pogoni Środa Wielkopolska, już siedem punktów.

Kibice liczą na to, że występ w rezerwach w niedzielę wyraźnie przybliży Mendy'ego do gry w pierwszym zespole. Wierzą, że będzie do dyspozycji Thomasa Thomasberga na hitowy mecz z Jagiellonią Białystok 9 listopada. Zapewne dużo zależy od tego, jak zagra i ile dostanie minut. Ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że Mendy będzie bliżej pierwszego zespołu po przerwie reprezentacyjnej.

Benjamin Mendy ma ważny kontrakt z Pogonią Szczecin do końca tego sezonu. Transfermarkt wycenia dziś Francuza na kwotę jednego miliona euro.

W tabeli PKO Ekstraklasy Pogoń jest na dziewiątym miejscu i ma 17 punktów. Wygrana z będącą na trzecim miejscu Wisłą znacznie przybliży "Portowców" do ligowej czołówki.