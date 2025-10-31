Cios w Iordanescu prosto z Rumunii! "Dajcie z nim spokój"

Cztery wygrane, cztery remisy i cztery porażki, a do tego błyskawiczne odpadnięcie z Pucharu Polski. Taki obraz Legii na krajowym podwórku zostawia za sobą Edward Iordanescu. Kadencja Rumuna była niezwykle krótka, ale wypełniona niepowodzeniami.
Iordanescu długo sprawiał wrażenie człowieka, który chce jak najprędzej opuścić swoje stanowisko pracy. Niezrozumiałe wybory kadrowe, bezpodstawne narzekania, absurdalne wypowiedzi i fatalne wyniki definiują ostatnie miesiące w Legii. Miarka przebrała się po przegranej z Pogonią Szczecin, eliminującą stołeczną drużynę z Pucharu Polski.
Swoje myśli na temat Rumuna zdradzili między innymi Zbigniew Boniek czy Wojciech Kowalczyk. Jednak o zmianie trenera w Legii mówi się też w jego ojczyźnie. Głośno wybrzmiały słowa Gigiego Becaliego, właściciela FCSB. W tym klubie Iordanescu pracował w 2021 roku - kadencja była równie krótka.
"Edi jest znakomitym teoretykiem. Doktorat z teorii piłki nożnej ma. Szkoda, że w praktyce mu tak dobrze nie wychodzi. Dajcie sobie z nim spokój, naczytał się jakichś książek, nie rozumiem nawet, o czym on gada" - zakpił Becali.
Przyznał też, że idealnym miejscem pracy dla Edwarda Iordanescu byłaby... CSU Steaua. Drugoligowa drużyna jest spadkobiercą tradycji Steauy Bukareszt. Prawa do używania tej nazwy Gigi Becali stracił w 2017 roku, po konflikcie z rumuńską armią. Od tej pory najbardziej utytułowany klub kraju znany jest jako FCSB.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!