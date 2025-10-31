Rosjanie chcieli ściągnąć Xaviego. Oto co im odpowiedział

Marzenia rosyjskich dziennikarzy o nowym trenerze Spartaka opisaliśmy już dwa tygodnie temu. Jeden z portali skontaktował się wtedy z agentem Juergena Kloppa. Marc Kosicke odparł krótko i zwiężle: "Przykro mi, ale nie. Nie ma na to szans".

Zobacz wideo Iordanescu zwolniony! Wilkowicz: Zawdzięczamy mu niewiele. Był niepodrabialny

Dejan Stanković jednak wciąż nie utracił swojej posady. Można wręcz powiedzieć, że jego pozycja w klubie się nieznacznie poprawiła. W ostatnim czasie Spartak wygrał dwa spotkania - z Dynamem Machaczkała w fazie grupowej krajowego pucharu oraz z Orenburgiem w lidze. Lokalne media jednak nie zmieniają swojego podejścia i wciąż szukają nowego trenera stołecznej drużyny.

Na portalu Metaratings pojawiła się lista kandydatów do objęcia Spartaka. Otwiera ją Luis Garcia, który do grudnia zeszłego roku prowadził Deportivo Alaves. W ściągnięciu go do klubu dużą rolę miałby jego rodak, Francis Cagigao, który w styczniu objął stanowisko dyrektora sportowego moskiewskiego klubu. Ma to być jednak opcja rezerwowa. Włodarze w roli trenera najchętniej widzieliby innego Hiszpana.

Xavi w Rosji? Stanowcza reakcja

Chodzi o Xaviego. Zdaniem dziennikarzy, dyrektor Spartaka rozmawiał z byłym szkoleniowcem Barcelony na temat nowego, ambitnego projektu. 45-latek jednak zdecydowanie odmówił, nie chcąc pracować w Rosji.

Innymi kandydatami wskazanymi przez Cagigao byli Belg Philippe Clement, Serb Vladimir Ivic czy Włoch Luciano Spalletti. Ten ostatni przez ponad cztery lata prowadził Zenit Sankt Petersburg, ale niedawno objął Juventus.

Spartak jest najbardziej utytułowanym rosyjskim klubem. Od dawna jednak nie potrafi nawiązać do czasów swojej świetności. Ostatnie mistrzostwo stołeczna drużyna zdobyła w 2017 roku, ostatni krajowy puchar - w 2022. W powrocie na szczyt na pewno nie pomoże ani Juergen Klopp, ani Xavi.