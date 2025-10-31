Brazylijczyk zagra w reprezentacji Polski?! Urban potwierdza

Jan Urban zdaje sobie sprawę, że Robert Lewandowski zbliża się do końca swojej kariery. Poszukuje więc następców najlepszego strzelca w historii reprezentacji. Już znane nazwiska, takie jak Karol Świderski czy Adam Buksa mogą nie zapewnić odpowiedniego poziomu, więc rozwiązaniem może być Alexandre Zurawski

O tym, że Alemao znajduje się w gronie piłkarzy obserwowanych przez sztab reprezentacji pisaliśmy w zeszłym tygodniu. Napastnik szybko dał o sobie znać. Jego Rayo Vallecano pokonało u siebie Deportivo Alaves, a jedyną bramkę spotkania zdobył właśnie Zurawski w doliczonym czasie gry. Był to jego pierwszy gol w tym sezonie.

Do tej pory Alemao występował głównie na drugim szczeblu rozgrywek w Hiszpanii oraz w brazylijskiej Serie A. W zeszłym sezonie napastnik był najlepszym strzelcem Realu Oviedo, walnie przyczyniając się do powrotu drużyny z Asturii do LaLigi.

Tajemniczy Jan Urban

Jan Urban w wywiadzie dla Sportowych Faktów zwięźle opowiedział o kulisach rozmowy z Brazylijczykiem. Gdy selekcjoner zapytał się Zurawskiego o możliwość gry w reprezentacji Polski, Brazylijczyk tylko się uśmiechnął. Jednocześnie 63-latek tajemniczo określił szanse występów Alemao w biało-czerwonych barwach słowami: "Nie wiem, zobaczymy". Potwierdził też, że podstawowym warunkiem "werbunku" piłkarzy z polskimi korzeniami - takich jak Alexandre Zurawski czy Yarek Gasiorowski - jest ich chęć do gry w kadrze.

Zanim jednak będziemy mogli mówić o trzecim - po Rogerze Guerreiro i Thiago Cionku - naturalizowanym Brazylijczyku w reprezentacji Polski, Alemao musiałby otrzymać polski paszport. Sprawy organizacyjne przyćmiewają na razie aspekty sportowe, aczkolwiek Jan Urban będzie mieć dwie doskonałe okazje do obejrzenia gry Zurawskiego. Rayo Vallecano w przyszłym tygodniu podejmie Lecha Poznań, a w grudniu madrytczycy przyjadą do Białegostoku na mecz z Jagiellonią. Oba spotkania odbędą się w ramach Ligi Konferencji.