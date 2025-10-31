A jednak! Znakomite wieści dla Wisły Kraków. Trener potwierdza

Wisła Kraków jest bezapelacyjnym liderem rozgrywek zaplecza Ekstraklasy. W czternastu meczach zwyciężała aż jedenastokrotnie i nad drugim Śląskiem Wrocław ma już osiem punktów przewagi. Coraz więcej wskazuje więc na to, że pierwszoligowa banicja Białej Gwiazdy zakończy się po czterech latach prób powrotu do elity.

Dużą rolę w tak znakomitej postawie Wisły odgrywa Angel Rodado. Hiszpan zdobył już 14 bramek i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Wicelider, Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa, ma do 28-latka aż 5 goli straty. Nie dziwi więc, że wieści o kontuzji superstrzelca wywołały wielkie obawy wśród kibiców.

Przed derbami z Hutnikiem w Pucharze Polski trener Białej Gwiazdy, Mariusz Jop przyznał, że Rodado w tym spotkaniu nie zagra. - Ta przerwa raczej nie będzie trwała kilku tygodni. Staw skokowy u Angela jest jeszcze obrzęknięty od uderzenia w nogę, wylało się trochę krwi. Do niedzieli powinien dojść do siebie. Tym bardziej patrząc na historię jego urazów i to jak szybko potrafi się pozbierać po kontuzji. - stwierdził.

Rodado wraca do gry

W trakcie konferencji prasowej poruszono kwestię, która wielu kibiców Wisły interesowała najbardziej. - Rozumiem, że Angel Rodado jest już w pełni zdrowy i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Chrobrym? - zapytał się Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej. Mariusz Jop potwierdził te informacje. - Tak, Angel jedzie z nami do Głogowa i jest gotowy do gry.

Wisła Kraków zmierzy się z Chrobrym w niedzielę, 2 listopada o 14:30. Głogowianie mogą pochwalić się najdłuższą serią zwycięstw w lidze - wygrali ostatnie cztery spotkania. Dzięki tej niespodziewanej passie awansowali na czwarte miejsce w tabeli, tracąc do Wisły dziesięć punktów.