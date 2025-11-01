Polak bryluje w lidze angielskiej. Nazywają go "polski Pele"

Historia Dawida Rogalskiego przytoczona przez Meczyki.pl jest zupełnie inna od niemal każdej opowieści o piłkarzu. Jego rodzina ćwierć wieku temu wyemigrowała do Anglii. Polak reprezentował mało znane kluby z niższych klas rozgrywkowych, grał też w polonijnej Victorii Londyn. Wszystko zmieniło się w 2017 roku.

Wtedy Rogalski wziął udział w zgrupowaniu Ty Też Masz Szansę. Tam został zauważony przez GKS Tychy. W pierwszoligowcu się jednak nie przebił, zagrał jedynie 45 minut pucharowego starcia z Cracovią. Kolejny rok spędził na wypożyczeniu w Gryfie Wejherowo i nad morzem poszło mu znacznie lepiej. Z 11 bramkami był najlepszym strzelcem drużyny, która rzutem na taśmę utrzymała się w 2. Lidze.

Koniec po Rzeszowie

Następnym klubem Rogalskiego był GKS Katowice, który szokująco spadł z zaplecza Ekstraklasy. Tutaj również był najlepszym napastnikiem zespołu, ale Gieksie zabrakło niewiele, by awansować. Awansował jednak sam Rogalski, gdyż zakontraktowała go pierwszoligowa Resovia. Pobyt w Rzeszowie skończył się po pół roku, a sam piłkarz wrócił do Anglii, mając dość zawodowego uprawiania sportu.

Rogalski zaczął rekreacyjnie występować w amatorskim Chalfont St Peter AFC. Znajomości z poprzedniego pobytu w Anglii zaprocentowały, gdy jego były trener zaprosił go do Marlow, grającego na ósmym poziomie rozgrywkowym. Tam Polak stał się prawdziwym goleadorem. W dwa lata zdobył 45 bramek we wszystkich rozgrywkach. Dzięki swojej grze dorobił się przydomku "Polish Pele".

Najmłodsi szefowie w klubie Polaka

Ta postawa została zauważona przez Walton & Hersham F.C. 29-latek reprezentuje barwy tego klubu już drugi sezon i kontynuuje strzelecką passę. W poprzednią kampanię zakończył z trzydziestoma bramkami zdobytymi we wszystkich rozgrywkach. Walton przy znaczącym udziale Polaka zdobyło regionalny Surrey Senior Cup. W tym sezonie natomiast klub będzie walczyć o awans do National League South - na szósty szczebel rozgrywek w Anglii. Dzięki passie dziesięciu zwycięstw z rzędu drużyna Rogalskiego prowadzi w Southern League Premier South, a sam Polak będzie się liczyć w walce o koronę króla strzelców. Zdobył już 9 bramek w lidze, a kolejne trzy dołożył w rozgrywkach pucharowych.

Walton & Hersham w 2019 roku spadło na 10 poziom rozgrywkowy. Klub wtedy przejęła grupa siedmiu 19-latków. Od tej pory notuje rozkwit na każdej płaszczyźnie. Sportowo - zaliczając trzy awanse z rzędu. Marketingowo - konto Walton na Tiktoku obserwuje ponad milion osób, niewiele mniej niż najrzadziej obserwowane kluby Premier League. Organizacyjnie - klub ma wielu sponsorów, niektórzy z nich wspierają poszczególnych zawodników.