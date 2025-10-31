Wojciech Szczęsny godnie zastępuje wracającego powoli do zdrowia Joana Garcię. 35-latek gra tak dobrze, że choć Hiszpan ma być gotowy na przyszłotygodniowe starcie z Celtą Vigo, to jego powrót na boisko może nastąpić dopiero po zbliżającej się przerwie reprezentacyjnej. Nic dziwnego, że w lokalnych mediach często można przeczytać artykuły chwalące postawę Polaka.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Wilkowicz o powrocie Goncalo Feio: Wielu się przy nim poparzyło

Santi Nolla na łamach Mundo Deportivo, w artykule zatytułowanym "Szczęsny, godny zaufania", pisze: "Wojtek nie zawodzi. Jest lubiany w szatni, jest lubiany przez kibiców. Nikt nie ma wątpliwości, że to Joan Garcia jest podstawowym bramkarzem Barcy. Utrzymanie Szczęsnego jako jego zmiennika jest sukcesem, zwłaszcza biorąc pod uwagę świetną grę Inakiego Peni w Elche."

Z kolei w katalońskim L'esportiu czytamy: "Wojciech Szczęsny perfekcyjnie wpisuje się w definicję idealnego rezerwowego bramkarza. Zna swoją rolę i ją akceptuje; ze swoim doświadczeniem, wspiera podstawowego golkipera i całą szatnię, a kiedy musi zagrać, wychodzi na boisko i można na niego liczyć. Pokazał to w zeszłym sezonie, kiedy musiał zastąpić Marca-Andre ter Stegena i wystąpił łącznie 30 razy, wspomagając Barcę w zdobyciu trzech trofeów."

Sześć meczów, wszystkie dobre

"W tym sezonie robi to samo. Po kontuzji świetnie spisującego się Joana Garcii wyszedł z cienia Hiszpana. Zagrał w sześciu meczach. Trzech wygranych, w których zagrał bardzo dobrze, i trzech przegranych, w których nie można mieć do Szczęsnego pretensji. Wojtek jest jednym z najbardziej zapracowanych bramkarzy w lidze hiszpańskiej. Broni średnio 3,5 strzału na mecz. Garcia musiał interweniować ledwie 2,3 raza na mecz."

Barcelona po przegranym El Clasico zachowała drugie miejsce w lidze, ale strata do liderującego Realu Madryt wzrosła już do pięciu punktów. Walka o odrobienie tych strat rozpocznie się już w niedzielę, 2 listopada. Rywalem Dumy Katalonii będzie Elche - do tego klubu wypożyczony jest Inaki Pena, który rywalizował z Wojciechem Szczęsnym w poprzednim sezonie. Mecz rozpocznie się o 18:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.