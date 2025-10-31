Borek aż się złapał za głowę. Wprost nazwał zawodników Legii

Edward Iordanescu poprosił po bolesnej porażce z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski o spotkanie z zarządem Legii. Wielu spodziewało się, że prawdopodobnie pożegna się z dotychczasową funkcją. I tak też się stało. - Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele - wyznał dyrektor sportowy Michał Żewłakow.

Borek nie wytrzymał. Oto co powiedział o zawodnikach Legii

Dziennikarz Mateusz Borek dosłownie przejechał się po linii ataku Legii. Przede wszystkim wspomniał o sprowadzonym awaryjnie z Antonio Colaku. - Jak dobrze liczę, on ma 32 lata i 12 lub 13 klubów na koncie. Wczoraj on gra szósty mecz w Legii, ale ja się nawet nie czepiam, że nie ma ani gola, ani nawet asysty. Jak możesz przypuszczać, że ktoś występujący w Serie B, jako rezerwowy, ponieważ zagrał niespełna 700 minut i strzelił jednego gola, to jest dzisiaj piłkarz na Legię? - grzmiał na antenie Kanału Sportowego.

Marcin Borzęcki nie mógł uwierzyć, że Legia Warszawa miała "trzech kołków z przodu". Chodziło o Miletę Rajovicia, Ermala Krasniqiego oraz Kacpra Chodynę. Borek również nie krył rozczarowania. - Umówmy się: Krasniqi - dramat, Chodyna - nie dojeżdża od dłuższego czasu, Biczachczian - piłkarz momentów, stałych fragmentów gry - wymieniał.

Uważa, że najgorszym spośród sprowadzonych skrzydłowych jest jednak Noah Weisshaupt. - Weisshaupt, szczerze? (...) Jeśli on strzela gola i ma asystę w 2. Bundeslidze, to jest mizerią. Jest wypluwany przez futbol niemiecki. We Freiburgu - dwie bramki, siedem asyst w 78 meczach. Normalny skrzydłowy robi to w jednym sezonie (...). To świadczy o nim, że jest cienki - przekonywał.

Legia po 12 rozegranych meczach ligowych zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 16 punktów. Do liderującego Górnika Zabrze traci już 10 pkt, natomiast do pozycji gwarantującej udział w europejskich pucharach (czwartej, którą obecnie okupuje Cracovia) pięć pkt. Wiemy, że w najbliższym spotkaniu z Widzewem Łódź drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Inaki Astiz.