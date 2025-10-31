Rumuni przekazali sensacyjne wieści ws. odejścia Iordanescu

Legia Warszawa odpadła w czwartek z rozgrywek Pucharu Polski na etapie 1/16 finału po porażce 1:2 z Pogonią Szczecin. Gola na wagę awansu Pogoni strzelił Adrian Przyborek. "Można tutaj mówić o blamażu, bo stołeczny klub stracił jedną z szans na grę w Europie w kolejnym sezonie już pod koniec października" -pisał Aleksander Bernard ze Sport.pl. Na reakcję rumuńskich mediów nie trzeba było długo czekać.

REKLAMA

Zobacz wideo Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Bartosz Kwolek MVP spotkania

Rumuńskie media reagują na porażkę Iordanescu. Dają 1 proc. szans

Edward Iordanescu przyznał po meczu z Pogonią, że "poprosił o spotkanie z zarządem". Eksperci od rana informują, że do tego doszło i podjęto decyzję o rozstaniu. "Polacy ogłosili: Edi Iordanescu odchodzi z Legii!" - przekazał portal digisport.ro, dodając, że zespół doznał "kolejnego niepowodzenia". Podobny artykuł zamieścił serwis Sport.ro.

"Postanowione" - napisano. "Przygoda 47-letniego Ediego Iordanescu na ławce Legii Warszawa dobiegła końca" - przekazano, uzupełniając, że szkoleniowiec zanotował na stanowisku 24 mecze, w których odniósł 11 zwycięstw, siedem remisów oraz poniósł sześć porażek. Nieco inaczej rozpisał się za to Golazo.ro. Ten podkreśla, że szanse na pozostanie Iordanescu w Legii wynoszą 1 proc.

Rzekomo źródła będące bliski szkoleniowca podały, że Rumun trzykrotnie wnioskował już o rozwiązanie kontraktu. Legia nie chciała go stracić, gdyż miała do niego zaufanie i nie miała w odwodzie odpowiedniego następcy.

Sytuacja uległa jednak zmianie po porażce z Pogonią, która zmusiła klub do podjęcia pilnych działań. "Legia musi ratować sezon, bo brak udziału w europejskich pucharach w przyszłym sezonie byłby katastrofą wizerunkową, a przede wszystkim finansową" - oznajmił portal.

Kilka minut po godz. 11 Legia oficjalnie poinformowała o rozstaniu z Edwardem Iordanescu. "Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej" - podano w oficjalnym komunikacie.

Legia po 12 rozegranych meczach ligowych zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 16 punktów. Do liderującego Górnika Zabrze traci już 10 pkt, natomiast do pozycji gwarantującej udział w europejskich pucharach (czwartej, którą obecnie okupuje Cracovia) pięć pkt. W następnym meczu przeciwko Widzewowi Legię tymczasowo poprowadzi Inaki Astiz.