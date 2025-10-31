Oficjalnie: Edward Iordanescu wylatuje z Legii Warszawa!

Legia Warszawa poniosła w czwartek bolesną porażkę z Pogonią Szczecin i została wyeliminowana z Pucharu Polski. "Jak zawsze, biorę pełną odpowiedzialność na siebie. Poprosiłem o spotkanie z zarządem - dziś wieczorem albo najpóźniej w piątek rano. Jeśli niektóre rzeczy się nie zmienią, będziemy dalej cierpieć, a tego nie chcę" - przekazał Edward Iordanescu na konferencji prasowej, cytowany przez Legia.Net. Dziennikarz Łukasz Olkowicz poinformował, że do spotkania z zarządem rzeczywiście doszło. I podjęto decyzję o rozstaniu. Teraz dostaliśmy potwierdzenie tych słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Bartosz Kwolek MVP spotkania

Edward Iordanescu odchodzi! Legia ogłosiła, co dalej

Edward Iordanescu przestał pełnić funkcję trenera Legii Warszawa - poinformowano oficjalnie w piątek rano w mediach społecznościowych klubu. Tym samym szkoleniowiec kończy pracę po 122 dniach. "Klub dziękuje szkoleniowcowi za współpracę i życzy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej" - podano.

- Spotkaliśmy się z trenerem Iordanescu i wspólnie zdecydowaliśmy o zakończeniu współpracy. Po analizie wyników uznaliśmy, że w obecnej sytuacji konieczne są zmiany, które pozwolą drużynie w pełni wykorzystać swój potencjał i realizować założone cele - powiedział dyrektor sportowy Michał Żewłakow.

Dowiedzieliśmy się również, że drużynę w najbliższym spotkaniu ekstraklasy z Widzewem Łódź poprowadzi dotychczasowy asystent Inaki Astiz.-

Legia po 12 rozegranych meczach ligowych zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 16 punktów. Do liderującego Górnika Zabrze traci już 10 pkt, natomiast do pozycji gwarantującej udział w europejskich pucharach (czwartej, którą obecnie okupuje Cracovia) pięć pkt.