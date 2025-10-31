Fenomenalny wyczyn reprezentanta Polski. Nagle nie wytrzymał. Wszystko pokazali

Michał Skóraś niedawno wrócił do reprezentacji Polski po krótkiej przerwie spowodowanej brakiem gry w Club Brugge. Przed sezonem piłkarz trafił do KAA Gent i w końcu zaczął notować liczby - dwa gole i trzy asysty.

Zobacz wideo Skóraś chwali ligę belgijską. "Ludzie nie zdają sobie sprawy"

Przepychanki z udziałem Michała Skórasia. Potem stało się to

Teraz dołożył kolejne trzy asysty w meczu pucharowym przeciwko Patro Eisden, który na co dzień gra w drugiej lidze. Polak wszedł na murawę w 41. minucie przy wyniku 1:0, zmieniając obrońcę Jeana-Kevina Duverne. Polak zanotował ostatnie podanie w 63. minucie, dośrodkowując do Siebe Van Der Heydena, który strzelił na 2:0. W 81. minucie zagrał do Omriego Gandelmana, a w 85 minucie ponownie zagrywał do Van Der Heydena. Mecz zakończył się wynikiem 5:0, ale niewiele brakowało, by Polak zakończył ten mecz na początku drugiej połowy.

Wszystko przez to, co wydarzyło się w 61. minucie. Polak starł się z jednym z rywali, a nagranie z tego wydarzenia zostało opublikowane przez DAZN Belgie. Widać na nim, jak piłkarz podchodzi z pretensjami do rywala, odpychając go przy tym. Ten w odwecie złapał go za koszulkę i nie chciał puścić.

Po chwili podbiegł bramkarz Gent, który odciągnął Skórasia od przeciwnika, a po sekundzie... podbiegł inny zawodnik Patro Eisden i zaczął coś krzyczeć w jego kierunku i go odpychać. Po chwili do akcji włączyli się koledzy z zespołu Skórasia, a sam Polak zaczął odchodzić w kierunku asystenta sędziego, by mu coś wytłumaczyć. Przepychanki trwały dobrych kilkanaście sekund, a w 61. minucie on i Amir Rais ujrzeli po żółtej kartce.

Trzeba przyznać, że im się upiekło, bo równie dobrze mogli obejrzeć po czerwonym kartoniku za swoje zachowanie. Polak oczywiście był z kartki niezadowolony, a po jej pokazaniu kibice zaczęli gwizdać.

Jak pokazała przyszłość, to zdarzenie tylko "zmotywowało" Michała Skórasia, który ostatecznie skończył mecz z trzema asystami i zwycięstwem 5:0. W 1/8 finału Pucharu Belgii KAA Gent zmierzy się z Cercle Brugge.