Niedawno przegrał z Legią, a tu takie wieści. Może trafić do giganta

Arda Turan jest trenerem Szachtara Donieck od lipca tego roku. Wygrał 12 z 22 meczów w tym sezonie, a jego zespół zdobył w tym czasie 44 bramki. Prowadzi w lidze ukraińskiej, gra w Lidze Konferencji, ale odpadł z Pucharu Ukrainy. W środę Szachtar przegrał z Dynamem Kijów 1:2.

Legenda grała przeciwko Legii. Gigant chce zatrudnić

Wyniki Szachtara za kadencji Turka są całkiem dobre, więc klub nie ma powodów, by go zwalniać, nawet jeśli w ostatnich tygodniach był widoczny spadek formy. Mimo to musi się liczyć z jego odejściem. Jak opisuje portal sport.ua, Atletico Madryt zabiega o zatrudnienie Turana na prośbę Diego Simeone. Argentyńczyk, który pracuje w klubie ze stolicy Hiszpanii od 2011 r., bardzo ceni Turka. Zresztą zna go bardzo dobrze. Turan grał pod jego okiem w Madrycie w latach 2011-2015.

To nie znaczy, że Simeone jest na wylocie z Atletico. Jego posada ma być niezagrożona. Po prostu chciałby mieć Turana w swoim sztabie jako asystenta, najpóźniej przed startem przyszłego sezonu. Niewykluczone, że szykowałby go na swojego następcę.

"Legenda Atletico nadal darzy ogromnym szacunkiem Ardę Turana, jednego z jego najbardziej zaufanych piłkarzy w złotej erze klubu. Wierzy, że jego pasja i zrozumienie DNA Atletico mogą być inspiracją dla kolejnego pokolenia" - czytamy.

O propozycji dla Turka dowiedziały się władze Szachtara, ale te zostały zapewnione przez trenera, że zamierza dalej pracować dla ukraińskiego giganta. "Arda Turan docenia gest Simeone, ale pozostaje w pełni skoncentrowany na swoim obecnym projekcie w Szachtarze Donieck" - dodano. Niewykluczone, że Atletico wróci z konkretną ofertą dla Turana.

W niedzielę Szachtar zagra z Dynamem Kijów w meczu na szczycie ligi ukraińskiej. Stawką pozycja lidera rozgrywek, Szachtar ma tylko punkt przewagi.