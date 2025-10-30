Środek pola Interu w meczu z Fiorentiną tworzyli Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella i Petar Sucić. Turek i Chorwat zdobyli po jednej bramce, a Inter wygrał 3:0. Włoch nabawił się kontuzji, która wykluczy go na jakiś czas. Według włoskich mediów sytuacja Piotra Zielińskiego i tak się nie zmieni.

Zieliński ma problemy w Interze

Po październikowej przerwie reprezentacyjnej Piotr Zieliński zagrał cztery mecze w Interze. Dostał 90 minut w Lidze Mistrzów z Royale Union Saint Gilloise, ale w Serie A praktycznie nie gra. Wszedł tylko na osiem minut z AS Romą i pięć minut z Fiorentiną. Dostał prawie godzinę z Napoli, ale zmiana była wymuszona w pierwszej połowie przez kontuzję Henricha Mychitariana. To pokazuje, że Polak nie jest pierwszym wyborem, ani nawet drugim z ławki dla trenera Cristiana Chivu, wpuszcza go zależnie od rozwoju sytuacji.

Włosi przewidują, że Zieliński dalej będzie traktowany jako rezerwowy. Po meczu z Fiorentiną wyraźnie urosły notowania Sucicia. Media na Półwyspie Apenińskim chwalą go za występ z "Violą".

"Chorwacki pomocnik, który strzelił gola Fiorentinie, najwyraźniej przekonuje Chivu, by skupił się właśnie na nim. W dłuższej perspektywie Sučić może zostać nowym zawodnikiem wyjściowym" - czytamy na portalu fantamaster.it. Serwis ten wyliczył również procentowe szanse danego pomocnika na pierwszy skład. Zielińskiemu dał zaledwie 15 procent.

"Sucić łączy w równych dawkach fizyczność i technikę. Chorwat przekazał Interowi to, co chcieli usłyszeć. Mogą spokojnie funkcjonować po kontuzji niezastąpionego Ormianina. Okres jego przerwy w grze do grudnia wydaje się być teraz o wiele mniej przerażający" - skomentowano na łamach "La Gazzetty dello Sport".

Sytuacji Zielińskiego wcale nie poprawia kontuzja Barelli. Włoskie media przewidują, że Chivu będzie stosował rozwiązanie takie samo jak Simone Inzaghi, który zastępował Barellę Davide Frattesim. Natomiast Zieliński będzie wpuszczany zależnie od tego, co się będzie działo na boisku, a nie za konkretnego zawodnika.

W niedzielę Inter zagra z Hellasem Werona na wyjeździe. Wicemistrzowie Włoch są na trzecim miejscu w tabeli Serie A, ze stratą trzech punktów do Napoli i AS Romy. Tyle samo punktów co Inter ma czwarty AC Milan.