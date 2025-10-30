Fortuna za Messiego. Niesamowite ile zapłacą, żeby zjawił się w tym kraju

Reprezentacja Argentyny pod wodzą Lionela Scaloniego wywalczyła w 2022 roku mistrzostwo świata. Albicelestes po wygranej w mundialu nie spuścili z tonu, ponieważ dwa lata później obronili tytuł w Copa America. Lionel Messi i spółka w pewny sposób zakwalifikowali się także do następnej edycji światowego czempionatu. W listopadzie czeka ich pojedynek z Angolą. Wychodzą na jaw szczegóły dotyczące tego spotkania towarzyskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak w takiej lidze jeszcze nie grał. "Wiesz, co zrobiłeś?"

Tyle zapłaci Angola. Obecność Messiego słono kosztuje

Angola zmierzy się z mistrzami świata 14 listopada, czyli podczas najbliższej oficjalnej przerwy na mecze reprezentacyjne.

Według profilu Sport News Africa na platformie X, pojedynek towarzyski z Argentyną będzie kosztował Angolę 12 milionów euro. Według źródła, wysoka cena wynika z potencjalnego udziału Messiego w tym starciu. Obecność jednego z najlepszych piłkarzy w historii sprawi, że stadion wypełni się do ostatniego miejsca. Jak widać, ogromny wydatek nie odstraszył afrykańskiej reprezentacji.

Być może okazja do pojedynku z Argentyną jest w Angoli traktowana jako pocieszenie po nieudanych eliminacjach do mistrzostw świata. Angola zajęła 4. miejsce w grupie D afrykańskiej strefy z dorobkiem 12 punktów. To oczywiście sprawia, że nie załapała się nawet do baraży.

Argentyna szuka rywali. Chętna nawet Rosja

Jako że kwalifikacje do mundialu w Ameryce Południowej już się zakończyły, to nie dziwi, że Argentyna szuka sparingpartnerów.

Portal championat.com podał, że nawet Rosja ma chrapkę na pojedynek z Albicelestes. Doszłoby wtedy do bezprecedensowej sytuacji, bo Rosja jest wykluczona z rozgrywek międzynarodowych i może rozgrywać tylko spotkania towarzyskie.

W tym przypadku jednak sekretarz generalny Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej Maksim Mitrofanow oświadczył, że RFU nie jest gotowa zapłacić więcej niż 10 milionów dolarów za mecz.