Cash na liście obok Haalanda. Co za wyróżnienie dla reprezentanta Polski

W tym miesiącu Aston Villa rozegrała trzy mecze ligowe - wszystkie wygrała. Znaczącą rolę w tych meczach rozegrał Matty Cash. Przed zwycięską bramką z Tottenhamem reprezentant Polski posłał znakomite podanie do Lucasa Digne, który asystował przy strzale Emiliano Buendii. Z kolei w meczu z Manchesterem City to Cash zdobył jedynego gola.

REKLAMA

Zobacz wideo Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Bartosz Kwolek MVP spotkania

Obok tak świetnej formy obrońcy nie można był przejść obojętnie. Po tygodniach przecieków, 27 października Aston Villa oficjalnie ogłosiła przedłużenie kontraktu z reprezentantem Polski. Nowa umowa obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku, zawarto w niej też klauzulę przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Na kolejne dobre informacje Cash musiał czekać zaledwie trzy dni.

Premier League ogłosiła dziś listy nominowanych do comiesięcznych nagród: dla najlepszego piłkarza, trenera, najładniejszej bramki oraz najbardziej efektownej parady bramkarskiej. W tej pierwszej kategorii znalazło się miejsce dla reprezentanta Polski!

Haaland, Guimaraes... oraz Polak!

Rywalami Casha w rywalizacji o nagrodę najlepszego piłkarza października są: Bruno Guimaraes (Newcastle), Erling Haaland (Manchester City), Junior Kroupi (Bournemouth), Bryan Mbeumo (Manchester United), Nordi Mukiele (Sunderland), Igor Thiago (Brentford) oraz Jurrien Timber (Arsenal). Poprzednie edycje wygrywali Jack Grealish z Evertonu oraz Haaland.

Nie jest to jedyna nominacja do miesięcznych nagród Premier League, która powędrowała do reprezentantów Aston Villi. W gronie najlepszych trenerów października znalazł się Unai Emery, natomiast bramka Emiego Buendiii strzelona Tottenhamowi może okazać się tą najładniejszą zdobytą w tym miesiącu. Zwycięzców we wszystkich kategoriach wybierają kibice na drodze głosowania.

Po słabym początku sezonu Aston Villa wygrała cztery ligowe mecze z rzędu i awansowała na ósme miejsce w tabeli Premier League. W dziewięciu kolejkach zgromadziła 15 punktów. Drużyna Matty'ego Casha występuje też w Lidze Europy. Z dorobkiem dwóch zwycięstw i jednej porażki zajmuje 10. lokatę w fazie ligowej tych rozgrywek.