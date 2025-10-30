Hiszpanie przekazali świetne wieści ws. Lewandowskiego! Flick tylko na to czekał

Robert Lewandowski wrócił z ostatniego zgrupowania reprezentacji Polski z naderwanym mięśniem uda. Kontuzji nabawił się w trakcie meczu z Litwą, choć sam przyznawał lekarzom, że nic nie czuł. Przewidywano, że w najgorszym scenariuszu jego przerwa od gry potrwa nawet sześć tygodni. W bardziej optymistycznej wersji przyjmowano maksymalnie trzy tygodnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o Lewandowskim: Tiki-taka kończyła się niestety na Robercie

Lewandowski coraz bliżej powrotu

Tymczasem Lewandowski może wrócić już po dwóch tygodniach przerwy. Nie należy wykluczać jego obecności w kadrze meczowej na weekendowy mecz z Elche. Wrócił w tym tygodniu do treningów z drużyną, a na nich robi duże postępy.

Jak donosi dziennik "Mundo Deportivo", Lewandowski ukończył pierwszy trening zespołowy po kontuzji. To bardzo dobry sygnał dla Hansiego Flicka i jego sztabu szkoleniowego, którzy zapewne chcieliby mieć Polaka do dyspozycji na mecz. Ale trzeba czekać na pozwolenie od lekarzy.

Pełną sesję treningową ma za sobą także Dani Olmo, który również wraca po problemach zdrowotnych.

"Robert Lewandowski i Dani Olmo, obaj wciąż oczekujący na zaświadczenie lekarskie, a także Marcus Rashford i Frenkie de Jong, którzy opuścili środowy trening, trenowali normalnie w czwartek, co jest pozytywnym sygnałem dla niemieckiego menedżera przed niedzielnym meczem" - czytamy na łamach "MD".

Zobacz też: Oficjalnie: Goncalo Feio wraca do Polski! Teraz tam będzie pracował

Według katalońskiej gazety trening z pełnym obciążeniem wykonał także Lamine Yamal, ale nastolatek i tak ma narzekać na dyskomfort w plecach.

Brak Roberta Lewandowskiego był wskazywany jako jedna z przyczyn słabszej postawy FC Barcelony w niedzielnym El Clasico. Zabrakło w ofensywie jakości i doświadczenia, które Polak z pewnością by wniósł.

Mecz FC Barcelona - Elche w niedzielę o godzinie 18:30.