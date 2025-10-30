Ale informacje ws. Grzegorza Krychowiaka! Jak Lewandowski i Szczęsny

"Pomysł zrodził się już jakiś czas temu, kiełkował, rozmowy trwały, a w ostatnich dniach zapadła ostateczna decyzja. Jak dowiedział się Sport.pl, Grzegorz Krychowiak będzie kolejnym polskim piłkarzem, który doczeka się filmu, a w zasadzie serialu dokumentalnego i dołączy m.in. do Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego czy Wojciecha Szczęsnego" - informowaliśmy w kwietniu. Dziś znamy już datę premiery i tytuł dokumentu o byłym reprezentancie Polski. Wspólna produkcja SkyShowtime i Papaya Films będzie dostępna od 27 listopada na platformie SkyShowtime.

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny szczerze o relacji z Krychowiakiem. "Nasze rodziny się nie znają"

Produkcja odsłania kulisy zarówno prywatnego, jak i zawodowego życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, Grzegorza Krychowiaka, który pod koniec października zakończył sportową karierę. Serial Krychowiak: krok od szczytu będzie miał cztery odcinki, a jego premiera została zaplanowana na 27 listopada. W ostatnich miesiącach Grzegorz wyruszył w podróż przez różne etapy swojego życia zarówno prywatnego, jak i zawodowego, i niemal na każdym kroku towarzyszyła mu przy tym kamera. W dokumencie szczerze i z humorem opowiada nie tylko o przeszłości, ale także o przyszłości, na które spojrzał z dystansu, podejmując się wyzwania zdobycia Mount Everestu. Za produkcję dokumentu odpowiada Papaya Films (Lewandowski: Nieznany, Kuba, SZCZĘSNY, Wilk), a producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki. Serial wyreżyserował Jan Dybus (Kuba).

Plakat serialu o Grzegorzu Krychowiaku materiał prasowy

Grzegorz Krychowiak zabiera widzów w podróż przez różne etapy swojego życia i kariery. Kiedy piłka schodzi na dalszy plan, sportowiec przy wsparciu najbliższych zaczyna odważnie realizować kolejne marzenia. Nie brakuje mu przy tym humoru, szczerości, dystansu, a także przekonania, że szczęście nie jest sumą życiowych wzlotów i upadków. Krychowiak: krok od szczytu to pierwsza produkcja dokumentalna oraz kolejny serial oryginalny zrealizowany w Polsce na zamówienie SkyShowtime. 16 października w serwisie zadebiutował serial kryminalny Glina. Nowy rozdział, który wzbogacił ofertę polskich produkcji oryginalnych. Wśród nich znajdują się również dramat obyczajowy Warszawianka, kryminał Śleboda oraz thriller Langer, oparty na powieści Remigiusza Mroza.

O SkyShowtime

SkyShowtime to kolejny wielki europejski serwis streamingowy. SkyShowtime, wspólne przedsięwzięcie Comcast i Paramount, Skydance Corporation, łączy w jednym miejscu to, co najlepsze w hollywoodzkiej i lokalnej rozrywce. Filmy i seriale z kultowych studiów, w tym Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock, oraz produkcje SkyShowtime Original – SkyShowtime oferuje dostęp do najwyższej jakości rozrywki.

O Papaya Films

Papaya Films to największe i najczęściej nagradzane studio filmowe w Polsce. Na koncie ma m.in. film dokumentalny Lewandowski. Nieznany, KUBA, dwa sezony serialu Wilk oraz film fabularny Embers. Posiada biura w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku i Lizbonie. W ramach swojej działalności firma od 10 lat prowadzi konkurs i program mentoringowy dla młodych twórców – Papaya New Directors. Projekt gromadzi i wspiera debiutujące talenty reżyserskie.