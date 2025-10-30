Nazwał kibiców Legii "bydłem". Oto co powiedział ukraińskiej telewizji

Legia Warszawa w ostatnim czasie nie błyszczy formą, ale w Lidze Konferencji odniosła niespodziewany triumf. Piłkarze Edwarda Iordanescu pokonali na wyjeździe Szachtar Donieck 2:1, dzięki dwóm bramkom Rafała Augustyniaka. Po meczu mówiło się jednak nie tylko o warstwie sportowej, ale też zachowaniu kibiców Legii oraz słowach Kiriła Fesiuna.

Bramkarz Szachtara przeprasza za to, co powiedział o kibicach Legii Warszawa

Zanim jeszcze piłkarze obu zespołów wyszli na boisko, w przestrzeni medialnej głośno zrobiło się o sytuacji pod stadionem w Krakowie (gdzie domowe mecze w Europie obecnie rozgrywa Szachtar). Kibice Legii Warszawa zamierzali wnieść na trybuny flagę odnoszącą się do rzezi wołyńskiej. Początkowo nie otrzymywali na to zgody szefa ochrony ukraińskiego klubu, ale ostatecznie wnieśli transparent. Do tego w trakcie meczu krzyczeli "J***ć UPA i Banderę!" oraz "Szachtar to d***a!".

Już po spotkaniu Ligi Konferencji na temat kibiców Legii wypowiedział się Kirił Fesiun, choć zapewne nie odnosił się do wspomnianej flagi, a obelg kierowanych z trybun. - Szczerze to zauważyłem ich jakoś w 40. minucie. Coś tam usłyszałem. Jak bydło, szczerze mówiąc - mówił w wywiadzie pomeczowym dla ukraińskich mediów. Te słowa 23-latka wywołały spore zamieszanie.

W czwartek w mediach społecznościowych Szachtara Donieck pojawił się krótki fragment rozmowy z bramkarzem. Postanowił przeprosić kibiców Legii.

- To był mój debiut w europejskich rozgrywkach dla Szachtara. Kiedy straciłem bramkę w ostatnich minutach, emocje wzięły nade mną górę i wpłynęły na moją wypowiedź. Przyznaję, że mój komentarz - kiedy użyłem ofensywnego języka, w kierunku kibiców Legii - był błędem. Szczerze żałuję tego, co powiedziałem. Szanuję wszystkich fanów i uważam, że futbol powinien łączyć, a nie dzielić - oznajmił Kirił Fesiun.

W następnej, trzeciej kolejce Ligi Konferencji (6 listopada) Legia Warszawa zmierzy się z Celje, a Szachtar Donieck podejmie Breidablik.